  • 29°C
香港時間 : 2021914日 (二) 14:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【5G網絡】SmarTone拓展Home 5G服務銷售渠道　夥Foodpanda提供申請及送貨服務

商業 13:25 2021/09/14

分享：

電訊商數碼通（SmarTone）宣布，將會與Foodpanda香港平台合作，提供Home 5G家居寬頻申請及送貨服務。

隨著本地5G網絡服務逐漸普及，5G家居寬頻服務需求亦有增加。數碼通（SmarTone）於今（14日）宣布，為開拓銷售渠道，將與Foodpanda香港平台合作，提供Home 5G家居寬頻申請及送貨服務。

＜＜【Vivo新機】Vivo X70系列手機攻港　配備天璣旗艦芯片售$4,998起

＜＜【三星摺機】中移動香港預售Samsung Galaxy Z 5G系列　盡享出機折扣優惠

SmarTone市務及銷售部主管林寶彤指，Home 5G寬頻服務剛推出一年，目前仍處於起步階段。為吸納更多本地客戶，該公司透露，未來計畫與Foodpanda香港合作，讓消費者透過不同平台申請SmarTone Home 5G寬頻計畫，同時更提供寬頻路由器送貨服務，該服務預計短期內推出。

爭取村屋及唐樓用戶

目前SmarTone Home 5G計劃每月收費148港元，林寶彤稱，該服務價格極具吸引力，而且可為沒有寬頻覆蓋的住宅大廈、村屋及唐樓用戶，提供高清順暢的5G私人寬頻網絡。她表示，未來服務價格不會作出調整，而部分現有客戶可享138元月費優惠。

早前Smartone進行一項網上調查，訪問本地共1000個客戶，結果顯示，有70%固網寬頻用戶表示，家中同時使用多個裝置共用寬頻時，上網速度會受到影響。超過一半客戶對安裝固網寬頻感到不便，例如需要拉線或預約或等候師傅安裝。另有72%固網寬頻用戶表示，因插電即用及享有無限5G數據，故有興趣試用SmarTone Home 5G寬頻服務。

記者：李寶如

相關文章

【數碼轉型】大企帶領香港商業數碼轉型　加快IT架構升級
2021/09/10
【數碼轉型】大企帶領香港商業數碼轉型　加快IT架構升級
【新數碼推廣】企業宜增數據透明度　聚焦「開放互聯網」
2021/09/04
【新數碼推廣】企業宜增數據透明度　聚焦「開放互聯網」
【電話卡實名制】太空卡末日須知！實名制明日生效　即睇Q&A懶人包
2021/08/31
【電話卡實名制】太空卡末日須知！實名制明日生效　即睇Q&A懶人包
【5G成賣點】智能手機市場復甦　IDC調查：iPhone出貨量是 Android手機兩倍
2021/08/31
【5G成賣點】智能手機市場復甦　IDC調查：iPhone出貨量是 Android手機兩倍

你可能感興趣

【數碼轉型】大企帶領香港商業數碼轉型　加快IT架構升級
12:31 2021/09/10
【數碼轉型】大企帶領香港商業數碼轉型　加快IT架構升級
【新數碼推廣】企業宜增數據透明度　聚焦「開放互聯網」
17:00 2021/09/04
【新數碼推廣】企業宜增數據透明度　聚焦「開放互聯網」
【電話卡實名制】太空卡末日須知！實名制明日生效　即睇Q&A懶人包
09:30 2021/08/31
【電話卡實名制】太空卡末日須知！實名制明日生效　即睇Q&A懶人包
5G 寬頻 電訊商 電訊 SmarTone 香港 服務 興趣 路由器 foodpanda

上一篇文章

【譚仔】譚仔國際集資約10億元　全年顧客總數達3073.4萬人次

下一篇文章

【日清食品】慶祝上市50週年　日清食品推出杯麵味汽水
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版