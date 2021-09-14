【5G網絡】SmarTone拓展Home 5G服務銷售渠道　夥Foodpanda提供申請及送貨服務

▲ 電訊商數碼通（SmarTone）宣布，將會與Foodpanda香港平台合作，提供Home 5G家居寬頻申請及送貨服務。

隨著本地5G網絡服務逐漸普及，5G家居寬頻服務需求亦有增加。數碼通（SmarTone）於今（14日）宣布，為開拓銷售渠道，將與Foodpanda香港平台合作，提供Home 5G家居寬頻申請及送貨服務。

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SmarTone市務及銷售部主管林寶彤指，Home 5G寬頻服務剛推出一年，目前仍處於起步階段。為吸納更多本地客戶，該公司透露，未來計畫與Foodpanda香港合作，讓消費者透過不同平台申請SmarTone Home 5G寬頻計畫，同時更提供寬頻路由器送貨服務，該服務預計短期內推出。

爭取村屋及唐樓用戶

目前SmarTone Home 5G計劃每月收費148港元，林寶彤稱，該服務價格極具吸引力，而且可為沒有寬頻覆蓋的住宅大廈、村屋及唐樓用戶，提供高清順暢的5G私人寬頻網絡。她表示，未來服務價格不會作出調整，而部分現有客戶可享138元月費優惠。

早前Smartone進行一項網上調查，訪問本地共1000個客戶，結果顯示，有70%固網寬頻用戶表示，家中同時使用多個裝置共用寬頻時，上網速度會受到影響。超過一半客戶對安裝固網寬頻感到不便，例如需要拉線或預約或等候師傅安裝。另有72%固網寬頻用戶表示，因插電即用及享有無限5G數據，故有興趣試用SmarTone Home 5G寬頻服務。

記者：李寶如