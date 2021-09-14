【新冠疫苗】專家反對公眾打加強劑《刺針》聯署撰文

意大利等國力推為民眾接種新冠疫苗加強劑之際，美國食藥局將於本周開會商討是否建議接種加強劑。但美國及國際專家於期刊《刺針》聯署撰文，稱公眾現時無必要大規模接種加強劑，憂慮過早推出加強劑會加劇副作用問題。

【輝瑞疫苗】英國為12至15歲青少年 接種1劑疫苗 【下一頁】

被批評價格太貴 英國擬取消入境強制檢測 【下一頁】

來自美國及多國專家於《刺針》聯署撰文，包括美國食品藥品監督管理局（FDA）疫苗研究審查辦公室主任格魯貝爾（Marion Gruber）與副主任克勞澤（Phil Krause）。據悉，兩人對FDA支持加強劑的決定感到失望，今年都會離開FDA。

多國專家撰文指，研究表明美國授權的數款新冠疫苗，仍有效預防Delta變種（印度首先發現）引起的重症和住院等情況。

專家稱現有證據表明疫苗療效仍然很高，認為目前無需安排普通公眾接種加強劑。他們更表示現階段不適合廣泛分發加強劑，僅適合為免疫系統較弱者等高危群體接種。

紐約公校復課百萬學童返校 老師家長示威 【下一頁】

專家承認如人們接種疫苗後產生的免疫力進一步減弱，或各地出現可避過免疫系統的新變種病毒時，普通公眾可能也需接種加強劑。

但他們強調過早分發加強劑會存在例如心肌炎等副作用風險，憂慮如在非必要情況下接種加強劑並出現嚴重不良反應，或影響外界對各款疫苗的接受度。

責任編輯：鄭錦玲