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今日推介中海油｜瘋狂體育、中廣核電力、VESYNC、中遠海發、藍月亮最新部署（立即觀看）

股市 13:00 2021/09/14

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恒生指數中午收報25800點，跌12點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介中海油 （00883） ，另亦會分析瘋狂體育 （00082） 、中廣核電力 （01816） 、VESYNC （02148） 、中遠海發 （02866） 、藍月亮 （06993） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

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石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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*重溫今早《ET午市精點》恒指走勢反覆 跌逾百點後曾倒升：【按此】*

港股 中國海洋石油（00883） 瘋狂體育（00082） 中廣核電力（01816） Vesync（02148） 中遠海發（02866） 藍月亮集團（06993） 石鏡泉

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