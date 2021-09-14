  • 29°C
香港時間 : 2021914日 (二) 14:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【監管跌市】中概教育股急挫累鄰國損手　新加坡財長：對淡馬錫GIC有影響

股市 12:43 2021/09/14

分享：

【監管跌市】中概教育股急挫累鄰國損手　新加坡財長：對淡馬錫GIC有影響

內地對多個行業加強監管，中概教育股成重災區，洗倉式急挫，更影響鄰國的主權基金。新加坡財政部長黃循財表示，中國最近限制民營培訓和互聯網教育部門的行動，對新加坡國有投資公司淡馬錫和主權財富基金新加坡政府投資公司（GIC）在這一領域的投資「產生了影響」，但沒有具體說明金
額。

教輔行業因監管重創 外媒：騰訊、軟銀等初創投資者探討收回投資【下一頁】

黃循財書面回覆議會提問時指，GIC和淡馬錫的投資組合在中國的覆蓋包括教育行業，就像其他地區一樣。他又指，這些發展是投資的其中一部分，更重要和更相關的是整個投資組合的長遠表現。

黃循財又補充指，淡馬錫和 GIC 有機制確保不受短期投資表現影響。

相關文章：【監管跌市】外媒澄清中國減慢而非停批遊戲版號　騰訊、網易反彈（第二版）

【監管跌市】中宣部等約談騰訊及網易等遊戲企業　科技股小股災、騰訊再失500元

【監管跌市】MSCI董事長：中國市場每隔3至4年便有一場監管風波　股市震盪後總能再創新高

【教育股風暴】「雙減」重災股思考樂半年少賺8%　轉型素養教育、關閉未達標學習中心
 

編輯：吳敏芳

主權基金 基金 中國 新加坡 教育行業

上一篇文章

【新股IPO】堃博醫療2216次日招股錄7.6億　超購認購3.6倍、券商：不建議大額認購
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版