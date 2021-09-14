▲ 【監管跌市】中概教育股急挫累鄰國損手 新加坡財長：對淡馬錫GIC有影響

內地對多個行業加強監管，中概教育股成重災區，洗倉式急挫，更影響鄰國的主權基金。新加坡財政部長黃循財表示，中國最近限制民營培訓和互聯網教育部門的行動，對新加坡國有投資公司淡馬錫和主權財富基金新加坡政府投資公司（GIC）在這一領域的投資「產生了影響」，但沒有具體說明金

額。

教輔行業因監管重創 外媒：騰訊、軟銀等初創投資者探討收回投資【下一頁】

黃循財書面回覆議會提問時指，GIC和淡馬錫的投資組合在中國的覆蓋包括教育行業，就像其他地區一樣。他又指，這些發展是投資的其中一部分，更重要和更相關的是整個投資組合的長遠表現。



黃循財又補充指，淡馬錫和 GIC 有機制確保不受短期投資表現影響。

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編輯：吳敏芳