  • 29°C
香港時間 : 2021914日 (二) 18:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場招聘】海航開展2021年的招聘工作　計劃招聘約500乘務員

商業 17:36 2021/09/14

分享：

海航航空計劃開展2021年的招聘工作，增約500名乘務員。

中國經濟復甦強勁，隨着當地復工復產順利進行。海航航空主業旗下海南航空、首都航空、祥鵬航空、西部航空、烏魯木齊航空等9家航空公司，計劃開展2021年的招聘工作，並將增約500名乘務員。

年度乘務員招聘，將於本月15日起，在海口、南寧、成都三地聯合展開。是次招聘中，海口、南寧站主要面向為海航旗下各航空公司前期乘務儲備人員。而隨着該公司大力發展新疆航線網路佈局，以協助和建立新疆旅游品牌，對於新疆的乘務員需求在增長，也會加大力度招聘於該區服務的乘務員。

【授權商機】日企夥香港、瑞典及芬蘭企業攜姆明進軍中國　冀5年內授權收入達7億

據悉，海航航空主業的航空公司運營基地，遍布全國重點一、二線城市和重點旅游城市，包括上海、西安、昆明、福州、鄭州、烏魯木齊等重點樞紐。並且有北京和海口、廣深和成渝的「兩主兩輔」核心基地，佈局上海、西安、昆明、福州、鄭州、烏魯木齊等重點樞紐。而客運航線數量更超過2,000條。

【日清食品】慶祝上市50週年　日清食品推出杯麵味汽水

航線數量多，海航航空主業現有逾萬名乘務人員。該公司稱，視員工為最寶貴的財富，並會向他們提供業內有競爭力的薪資報酬和多元化的職業發展通道。乘務人員在海航旗下各航空公司，也擁有技術與管理這兩方面的晉升空間。

【2021中秋節】月餅銷情暢旺按年升2成　有市民花逾千元買月餅

是次展開招聘，皆因國內疫情有效控制，復甦逐步加快後，海航業務也在回復正常水平，故乘務體系人員的職位空缺將進一步增大，令乘務員招聘工作也回復常態。海航航空重申，旗下航空公司只接受應聘者個人報名，各航司從不委托任何個人、學校或者中介機構招聘乘務員。

責任編輯：馬意文

相關文章

【美國疫情】達美航空向未打疫苗員工　收取每月約1500元醫保附加費
2021/08/26
【美國疫情】達美航空向未打疫苗員工　收取每月約1500元醫保附加費
【航空自救】英國航空擬開設廉航新公司　主力營運短程航班
2021/08/28
【航空自救】英國航空擬開設廉航新公司　主力營運短程航班
【航空自救】歐洲航企看好未來數月反彈強勁　擬再擴充機隊
2021/08/31
【航空自救】歐洲航企看好未來數月反彈強勁　擬再擴充機隊
【航空自救】 Ryanair料假期機票價格將急升　行業運力追不上需求反彈
2021/09/13
【航空自救】 Ryanair料假期機票價格將急升　行業運力追不上需求反彈

你可能感興趣

【美國疫情】達美航空向未打疫苗員工　收取每月約1500元醫保附加費
13:17 2021/08/26
【美國疫情】達美航空向未打疫苗員工　收取每月約1500元醫保附加費
【航空自救】英國航空擬開設廉航新公司　主力營運短程航班
12:30 2021/08/28
【航空自救】英國航空擬開設廉航新公司　主力營運短程航班
【航空自救】歐洲航企看好未來數月反彈強勁　擬再擴充機隊
18:52 2021/08/31
【航空自救】歐洲航企看好未來數月反彈強勁　擬再擴充機隊
疫情 首都 福州 航空 昆明 烏魯木齊 西安 學校 成都 品牌

上一篇文章

【消費優惠】電子消費券即日起發放　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）

下一篇文章

【日本便利店】 FamilyMart計劃開設1000間無人店　開店成本增2成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【WFH】羅兵咸永道轉混合工作模式　派逾萬元吸引英國員工回辦公室
【WFH】羅兵咸永道轉混合工作模式　派逾萬元吸引英國員工回辦公室
【逆市開店】美心烘焙所登陸觀塘裕民坊　集麵包甜點及地道特飲
【逆市開店】美心烘焙所登陸觀塘裕民坊　集麵包甜點及地道特飲
【授權商機】日企夥香港、瑞典及芬蘭企業攜姆明進軍中國　冀5年內授權收入達7億
【授權商機】日企夥香港、瑞典及芬蘭企業攜姆明進軍中國　冀5年內授權收入達7億
【電子商貿】逾75%受訪者相信 KOL　帶動電子商貿新消費模式
【電子商貿】逾75%受訪者相信 KOL　帶動電子商貿新消費模式
【疫苗優惠】HK Express推免費機票大抽獎　已接種兩劑疫苗居民即可參加
【疫苗優惠】HK Express推免費機票大抽獎　已接種兩劑疫苗居民即可參加
【日清食品】慶祝上市50週年　日清食品推出杯麵味汽水
【日清食品】慶祝上市50週年　日清食品推出杯麵味汽水