【職場招聘】海航開展2021年的招聘工作　計劃招聘約500乘務員

▲ 海航航空計劃開展2021年的招聘工作，增約500名乘務員。

中國經濟復甦強勁，隨着當地復工復產順利進行。海航航空主業旗下海南航空、首都航空、祥鵬航空、西部航空、烏魯木齊航空等9家航空公司，計劃開展2021年的招聘工作，並將增約500名乘務員。

年度乘務員招聘，將於本月15日起，在海口、南寧、成都三地聯合展開。是次招聘中，海口、南寧站主要面向為海航旗下各航空公司前期乘務儲備人員。而隨着該公司大力發展新疆航線網路佈局，以協助和建立新疆旅游品牌，對於新疆的乘務員需求在增長，也會加大力度招聘於該區服務的乘務員。

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據悉，海航航空主業的航空公司運營基地，遍布全國重點一、二線城市和重點旅游城市，包括上海、西安、昆明、福州、鄭州、烏魯木齊等重點樞紐。並且有北京和海口、廣深和成渝的「兩主兩輔」核心基地，佈局上海、西安、昆明、福州、鄭州、烏魯木齊等重點樞紐。而客運航線數量更超過2,000條。

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航線數量多，海航航空主業現有逾萬名乘務人員。該公司稱，視員工為最寶貴的財富，並會向他們提供業內有競爭力的薪資報酬和多元化的職業發展通道。乘務人員在海航旗下各航空公司，也擁有技術與管理這兩方面的晉升空間。

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是次展開招聘，皆因國內疫情有效控制，復甦逐步加快後，海航業務也在回復正常水平，故乘務體系人員的職位空缺將進一步增大，令乘務員招聘工作也回復常態。海航航空重申，旗下航空公司只接受應聘者個人報名，各航司從不委托任何個人、學校或者中介機構招聘乘務員。

責任編輯：馬意文