【新股IPO】台灣初創gogoro擬透過與SPAC合併上市　估值或達10億美元

▲ 台灣初創gogoro擬透過與SPAC合併上市 估值或達10億美元

據彭博報道指，由港人陸學森在台灣創立的電動車電池更換領域初創企業Gogoro（睿能創意），計劃與特殊目的收工公司（SPAC）Poema Global Holdings（美：PPGH）合併上市，目前有關交易正在談判中，預計最快本周內達成交易。

Gogoro是做什麼的？詳情看

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

報道引述知情人士指，若交易順利進行，合併後的公司估值或高達10億美元，不過目前有關交易仍在商討階段，交易條款有可能發生變化，談判最終亦有可能告吹。

睿能創意是在2011年，由70後港人陸學森在台灣創立的，公司的主要產品包括電動電單車，以及電池更換裝置。

Gogoro截至今年8月，已經有40萬月付費用戶，自2015年推出服務以來，目前合共有2173個電池更換站，每日平均處理27萬次電池更換，累計電池更換次數已經超過2億次，電動電單車累計出售逾34.8萬輛。

相關文章：【新股IPO】瑞房建議分拆瑞安新天地上市 完成後擬派特別息

【新股IPO】創勝集團6628今日起招股 一手入場費約8081元

記者：梁安琪

****同場加映****

登入HKET「財經台」收看／收聽貼市財經資訊及分析!

重溫【ET開市直擊】- 譚仔三哥將上市 能為港股沖喜？（附Time code）