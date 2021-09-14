【監管醫美】官媒再批醫美廣告虛假及過度宣傳不利青少年成長　醫美股個別發展

▲ 人民日報指，虛假宣傳就是群眾投訴最集中的問題。

內地再度要求整治醫美行業，官媒《人民日報》周二刊登評論文章稱，需要規範醫美廣告，不僅要清除虛假宣傳、誇大其詞等弊病，也要整治對審美標準、消費觀念的惡意營銷。「對虛假違法醫美廣告亮劍，正是為了以健康內容涵養理性的消費文化，引導形成健康的審美觀念。」

官媒批近年盲目追求「以瘦為美」、「以白為美」等極端

《人民日報》文章首句便直指市場上的醫美廣告氾濫，「能不能把好廣告發布關、內容質量關，直接關係群眾切身利益，也關係醫美行業的長遠發展。」文章又稱，近年來，盲目追求「以瘦為美」、「以白為美」等極端、片面、單一的審美取向佔據不小市場，這背後少不了醫美領域不良廣告的推波助瀾、刻意引導。這些醫美廣告大行其道，不利於青少年群體的健康成長。

四環醫藥指醫美業務貢獻浮現，詳見【下一頁】

醫美股個別發展，原名為必瘦站的完美醫療 （01830） 中午跌0.8%，醫思健康 （02138） 則升0.2%，復銳醫療科技 （01696） 升0.8%；四環醫藥 （00460） 跌0.5%；瑞麗醫美 （02135） 升4%。

醫美行業投訴五年間增長近14倍

《人民日報》文章又指，近年來，醫美廣告不斷升溫，「但虛假宣傳、過度宣傳、導向不正的醫美廣告，已經越過了法規底線......這不僅助長社會的不良風氣，還容易誤導消費者，遮蔽醫療美容行業潛藏的風險」。文中引述中國消費者協會官網投訴數據顯示，2015年到2020年，全國消協組織收到的醫美行業投訴五年間增長近14倍，其中，虛假宣傳就是群眾投訴最集中的問題。

中國市場監管總局8月發布徵求《醫療美容廣告執法指南（徵求意見稿）》意見的公告，對違背社會良好風尚，製造「容貌焦慮」，將容貌不佳與「低能」、「懶惰」、「貧窮」等負面評價因素做不當關聯或者將容貌出眾與「高素質」、「勤奮」、「成功」等積極評價因素做不當關聯等情形予以重點打擊。

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