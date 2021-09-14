  • 28°C
香港時間 : 2021914日 (二) 12:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【智能眼鏡】小米智能眼鏡登場　可通話、拍照

科技 12:00 2021/09/14

分享：

小米手機在官方微博表示，小米智能眼鏡探索版今日正式亮相。

近日智能眼鏡市場競爭相當激烈，繼Facebook推出首款智能眼鏡後，今（14日）小米也搶先蘋果，在網上公布概念新產品：小米智能眼鏡探索版。小米這款智能眼鏡採用MicroLED光波導技術，更具備通話、導航、拍照、翻譯的功能。

【智能眼鏡】Facebook智能眼鏡登場　售約2,325港元

【小米新品】小米仿生四足機械人　內建AI語音互動系統、人臉識別技術

小米手機在官方微博表示，小米智能眼鏡探索版今日正式亮相。這款概念智能眼鏡採用MicroLED光波導技術，畫面可直接在眼前浮現。而且採用微型化設計，機重51克，外觀與普通眼鏡幾無分別。另外，眼鏡將具備通話、導航、拍照、翻譯的功能於一身。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

小米另指，是次登場的智能眼鏡集成了497個微型傳感器和通訊模塊，所以並非手機的「第二塊屏幕」，而是可獨立操作的全新智能終端。另外，小米智能眼鏡內置500萬像素鏡頭，可以快速「拍照」和「拍圖翻譯」。拍照指示燈會在相機工作時亮起，提示路人保護隱私。

不過值得一提的是，這款智能眼鏡只是新技術概念新品，仍未有實體上市時間。

【小米新機】搶先三星出屏下鏡頭！小米旗艦機MIX 4最平售5,998元　投入6億研發、設計耗時3年

責任編輯：曾曉汶

相關文章

【小米專利】小米掃地機械人專利　技術欠創新遭駁回申請
2021/08/06
【小米專利】小米掃地機械人專利　技術欠創新遭駁回申請
【小米手機】小米POCO兩款新5G手機攻港　售1299元起
2021/07/29
【小米手機】小米POCO兩款新5G手機攻港　售1299元起
【仿效蘋果？】傳小米擬推類似AirTag追蹤器產品　幫助用戶尋找物品　
2021/06/30
【仿效蘋果？】傳小米擬推類似AirTag追蹤器產品　幫助用戶尋找物品　
【聲音充電】小米申請無線充電專利　聲控為智能手機充電
2021/06/26
【聲音充電】小米申請無線充電專利　聲控為智能手機充電

你可能感興趣

【小米專利】小米掃地機械人專利　技術欠創新遭駁回申請
17:57 2021/08/06
【小米專利】小米掃地機械人專利　技術欠創新遭駁回申請
【小米手機】小米POCO兩款新5G手機攻港　售1299元起
13:08 2021/07/29
【小米手機】小米POCO兩款新5G手機攻港　售1299元起
【仿效蘋果？】傳小米擬推類似AirTag追蹤器產品　幫助用戶尋找物品　
16:56 2021/06/30
【仿效蘋果？】傳小米擬推類似AirTag追蹤器產品　幫助用戶尋找物品　
小米 智能服務 影音技術 影音器材 移動裝置 智能眼鏡 導航 鏡頭 Facebook 相機

下一篇文章

【入侵蘋果】iPhone現罕見漏洞或遭黑客攻擊　蘋果發布會前緊急推更新
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版