【智能眼鏡】小米智能眼鏡登場　可通話、拍照

▲ 小米手機在官方微博表示，小米智能眼鏡探索版今日正式亮相。

近日智能眼鏡市場競爭相當激烈，繼Facebook推出首款智能眼鏡後，今（14日）小米也搶先蘋果，在網上公布概念新產品：小米智能眼鏡探索版。小米這款智能眼鏡採用MicroLED光波導技術，更具備通話、導航、拍照、翻譯的功能。

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小米手機在官方微博表示，小米智能眼鏡探索版今日正式亮相。這款概念智能眼鏡採用MicroLED光波導技術，畫面可直接在眼前浮現。而且採用微型化設計，機重51克，外觀與普通眼鏡幾無分別。另外，眼鏡將具備通話、導航、拍照、翻譯的功能於一身。

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小米另指，是次登場的智能眼鏡集成了497個微型傳感器和通訊模塊，所以並非手機的「第二塊屏幕」，而是可獨立操作的全新智能終端。另外，小米智能眼鏡內置500萬像素鏡頭，可以快速「拍照」和「拍圖翻譯」。拍照指示燈會在相機工作時亮起，提示路人保護隱私。

不過值得一提的是，這款智能眼鏡只是新技術概念新品，仍未有實體上市時間。

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責任編輯：曾曉汶