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【輝瑞疫苗】英國為12至15歲青少年 接種1劑疫苗

環球社會熱點 12:02 2021/09/14

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英國衞生大臣賈偉德周一宣布已接受首席醫療官建議，擴大英格蘭新冠疫苗接種計劃範圍，12至15歲青少年最快下周起可接種一劑輝瑞疫苗，以減低學生在學校及課室密切接觸的傳播風險。

被批評價格太貴 英國擬取消入境強制檢測 【下一頁】

賈偉德（Sajid Javid）周一（13日）發表聲明，稱已接納英格蘭、蘇格蘭、威爾士及北愛爾蘭地區的首席醫療官建議，同意為12至15歲青年少年接種一劑輝瑞（Pfizer）疫苗。

英國政府決定下周起，英格蘭所有12至15歲青少年將於學校接種一劑輝瑞疫苗。但當局最快要到明年春季學期前，才會審視應否為他們接種第2劑輝瑞疫苗。

英格蘭首席醫療官惠蒂（Chris Whitty） 形容這是一個艱難決定，強調疫苗絕非靈丹妙藥，但是有效及重要的工具。惠蒂認為青少年接種疫苗後，有助減低因疫情而再次停課，為學生帶來的影響。

疫苗護照惹爭議 英國政府轉軚放棄 【下一頁】

疫苗接種及免疫聯合委員會（JCVI） 於9月初表明不建議為12至15歲青少年接種新冠疫苗，但首席醫療官考慮接種疫苗有助減低對教育的不良影響，決定建一12至15歲青少年接種。

路透社指英國的疫苗接種進度已放緩，16歲以上人口當中，有81%的人已接種兩劑新冠疫苗。

 

責任編輯：郭麗明

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