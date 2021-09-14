【券商點睇】限產致供應大幅收縮 提振水泥漲價預期

9月份水泥板塊迎來上漲，海螺水泥（00914）、中國建材（03323）及華潤水泥（01313）經已連升兩周，其中中國建材9月至今累漲17.5%。天風證券認為，此輪上漲核心在於部分地區在能耗雙控壓力下對水泥企業限產，導致供給端大幅收縮。

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繼廣西省要求限產60%之後，上周廣東省同樣出現限產情況，預計後續受到一級預警的近九個省份或都有限產動作，而考慮到「十四五」能耗雙控任務艱巨，目標完成有壓力，相信下半年限產或將貫穿第四季度，但具體力度或根據實際降耗情況而有所調整。

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參考2010年，限產導致水泥價格大幅拉漲，下半年華東地區水泥價格最高漲幅達每噸206元人民幣，考慮到今年煤炭成本高及基建需求邊際改善預期強，旺季限產或對水泥價格快速上揚。分區域看，該行預計華南、華東地區價格彈性或更高，判斷9月份水泥企業噸毛利或同比追平，至第四季有望實現反超。

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記者：林衛