【A股布局】A股成交激旺大戶加孖展 三板塊吸金逾百億

A股已近40個交易日成交額破萬億元，在上周孖展客更積極加倉。Wind數據顯示，上周五（10日），滬深兩市兩融餘額報1.92萬億元（人民幣，下同），其中融資餘額報1.74萬億元，創下2015年7月6日以來新高；上周融資餘額增加372.02億元，融資買入額佔A股成交額的9.1%。

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從孖展客的加倉方向來看，上周有26個行業板塊獲得孖展客加倉，其中有色金屬、電力設備、基礎化工行業融資淨買入金額居前，淨買入金額分別為68.68億元、45.89億元、41.90億元，合計淨買入156.47億元。而出現融資餘額減少的行業中，家用電器、農林牧漁、美容護理行業融資淨賣出金額居前，分別淨賣出2.75億元、1.44億元、0.3億元。

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中信證券首席策略分析師秦培景表示，宏觀經濟環境持續好轉，市場流動性逐步改善，建議繼續積極參與本輪風格切換，保持均衡配置的同時，配置重心繼續向價值偏移。具體可從三個方向入手：左側布局價值板塊中高景氣的消費和醫藥細分領域；繼續聚焦製造和科技板塊中第三季業績有望超預期的機械、軍工、半導體、鋰電；關注A股金融板塊和港股互聯網龍頭的估值修復機會。

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招商證券首席策略分析師張夏表示，目前的公募成交趨於活躍、私募加速入市，使得行情呈現「主題投資」更加活躍的特徵。綜合考慮業績趨勢、市值、支持實體經濟的力度、前期行業和風格表現等一系列因素，A股出現普漲普跌的概率仍然較低，市場仍然是結構性為主。

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記者：林衛