【房住不炒】恒大財困消息不斷發酵 銀行警惕房地產壞帳升

中國恒大（03333）財困消息不斷發酵，有關房地產領域信用風險再度引起關注，唯恐會進一步觸發系統性風險。雖然過去一年，中國政府對房地產行業持續加辣，限制銀行涉及房地產融資的業務，但根據國內報道，不論國有大型商業銀行、股份制商業銀行還是城市商業銀行，上半年大部分銀行在房地產領域的不良貸款餘額、不良貸款率均出現「雙升」。

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針對以上現象，業內人士表示，接下來需要高度警惕房地產領域潛在金融風險。一方面，上市銀行要嚴格落實房地產市場調控政策，嚴把風險關口，防止信貸資金違規流入房地產市場；另一方面，金融管理部門要持續完善房地產金融監管機制，防範房地產貸款過度集中，促進金融與房地產良性循環。

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據上半年的業績數據，除少數銀行房地產行業不良貸款餘額、不良貸款率較去年底出現了微降，大部分銀行房地產不良貸款均出現上升。截至6月底，工商銀行（01398）、建設銀行（00939）、交通銀行（03328）的房地產業不良貸款餘額分別為319.11億元（人民幣，下同）、115.64億元、64.61億元，較去年底上升156.73億元、25.53億元、17.5億元；房地產業不良貸款率分別為4.29%、1.56%、1.69%，較去年底上升1.97個百分點、0.25個百分點、0.34個百分點。

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相較於大型國有銀行，房地產業信用風險對中小銀行，尤其是城市商業銀行的衝擊更明顯。同期，上海銀行（滬：601229）房地產業不良貸款餘額為47.16億元，較去年底上升9.69億元；房地產業不良貸款率2.73%，較去年年末上升0.34個百分點。

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記者：林衛