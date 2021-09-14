  • 28°C
香港時間 : 2021914日 (二) 12:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【房住不炒】恒大財困消息不斷發酵 銀行警惕房地產壞帳升

股樓投資 12:25 2021/09/14

分享：

中國恒大（03333）財困消息不斷發酵，有關房地產領域信用風險再度引起關注，唯恐會進一步觸發系統性風險。雖然過去一年，中國政府對房地產行業持續加辣，限制銀行涉及房地產融資的業務，但根據國內報道，不論國有大型商業銀行、股份制商業銀行還是城市商業銀行，上半年大部分銀行在房地產領域的不良貸款餘額、不良貸款率均出現「雙升」。

【大宗商品】全球供應鏈前景受損　鋁價13年來首次上3000美元，請按【見下頁

針對以上現象，業內人士表示，接下來需要高度警惕房地產領域潛在金融風險。一方面，上市銀行要嚴格落實房地產市場調控政策，嚴把風險關口，防止信貸資金違規流入房地產市場；另一方面，金融管理部門要持續完善房地產金融監管機制，防範房地產貸款過度集中，促進金融與房地產良性循環。

【恒大危機】傳恒大財富醞釀爆煲 許家印承諾全額兌付所有理財產品，請按【見下頁

據上半年的業績數據，除少數銀行房地產行業不良貸款餘額、不良貸款率較去年底出現了微降，大部分銀行房地產不良貸款均出現上升。截至6月底，工商銀行（01398）、建設銀行（00939）、交通銀行（03328）的房地產業不良貸款餘額分別為319.11億元（人民幣，下同）、115.64億元、64.61億元，較去年底上升156.73億元、25.53億元、17.5億元；房地產業不良貸款率分別為4.29%、1.56%、1.69%，較去年底上升1.97個百分點、0.25個百分點、0.34個百分點。

【延伸閱讀】大行點睇：招銀國際料恒指24000點現短期底部 建議率先吸納5股，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

相較於大型國有銀行，房地產業信用風險對中小銀行，尤其是城市商業銀行的衝擊更明顯。同期，上海銀行（滬：601229）房地產業不良貸款餘額為47.16億元，較去年底上升9.69億元；房地產業不良貸款率2.73%，較去年年末上升0.34個百分點。

【同場加映】青姐話：大市向下走 見好要識收

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛

金融 中國 股票 中國恒大（03333） 建設銀行（00939） 上海銀行（滬：601229） 工商銀行（01398） 交通銀行（03328）

下一篇文章

【樓市熱話】 一個家庭2人供樓 vs. 一人供樓 真是差天共地！ 網民：有小朋友邊個湊？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版