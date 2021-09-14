塔利班高層禁男女一齊返工 設女性專用場所

塔利班成立臨時政府，塔利班官員早前雖然聲稱允許女性工作，外界仍關注阿富汗女性權益。外媒引述塔利班高層成員指，塔利班會在阿富汗全面推行伊斯蘭教法，禁止女性與男性一同工作，可能會設立部分女性專用場所。

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《路透社》引述塔利班高層成員哈希米（Waheedullah Hashimi）指，儘管國際社會不斷施壓要求女性可在她們希望的地方工作，塔利班仍會全面推行伊斯蘭教法。哈希米表示，塔利班為將伊斯蘭教法體系引入阿富汗，已經奮鬥近40年。他形容教法非常清晰指出，女性和男性不能同在一屋簷下工作或聚在一起，所以女性不能到政府部門上班。

哈希米表示，對女性工作限制規定同樣適用於媒體及銀行等行業。女性在特定情況下可與非家庭成員的男性接觸，例如女性向男醫生求醫等。哈希米稱女性可以從事教育及醫療行業，並會建立僅供女性使用的設施。

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路透社稱暫時未能確定，哈希米的言論能否有效代表塔利班政策方向。但塔利班發言人穆賈希德（Zabiullah Mujahid）曾在塔利班攻陷首都喀布爾（Kabul）後數日表示，女性是社會重要組成部分，未來將會在不同部門工作。

穆賈希德在呼籲政府官員重返崗位時，特別呼籲女性職員返工。哈希米與穆賈希德就女性工作權的態度，有明顯分別。

責任編輯：李俊儀