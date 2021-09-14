  • 28°C
香港時間 : 2021914日 (二) 12:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

塔利班高層禁男女一齊返工 設女性專用場所

環球社會熱點 11:39 2021/09/14

分享：

塔利班成立臨時政府，塔利班官員早前雖然聲稱允許女性工作，外界仍關注阿富汗女性權益。外媒引述塔利班高層成員指，塔利班會在阿富汗全面推行伊斯蘭教法，禁止女性與男性一同工作，可能會設立部分女性專用場所。

懷孕女警在家人面前遭槍斃 塔利班否認指控 【下一頁】

《路透社》引述塔利班高層成員哈希米（Waheedullah Hashimi）指，儘管國際社會不斷施壓要求女性可在她們希望的地方工作，塔利班仍會全面推行伊斯蘭教法。哈希米表示，塔利班為將伊斯蘭教法體系引入阿富汗，已經奮鬥近40年。他形容教法非常清晰指出，女性和男性不能同在一屋簷下工作或聚在一起，所以女性不能到政府部門上班。

哈希米表示，對女性工作限制規定同樣適用於媒體及銀行等行業。女性在特定情況下可與非家庭成員的男性接觸，例如女性向男醫生求醫等。哈希米稱女性可以從事教育及醫療行業，並會建立僅供女性使用的設施。

塔利班特赦大批阿富汗囚犯 判刑女法官遭尋仇 【下一頁】

路透社稱暫時未能確定，哈希米的言論能否有效代表塔利班政策方向。但塔利班發言人穆賈希德（Zabiullah Mujahid）曾在塔利班攻陷首都喀布爾（Kabul）後數日表示，女性是社會重要組成部分，未來將會在不同部門工作。

穆賈希德在呼籲政府官員重返崗位時，特別呼籲女性職員返工。哈希米與穆賈希德就女性工作權的態度，有明顯分別。

責任編輯：李俊儀

相關文章

聯合國呼籲援助阿富汗 各國承諾提供86億
今日
聯合國呼籲援助阿富汗 各國承諾提供86億
FBI解密首份911文件 無證據坐實沙特政府涉事
2021/09/13
FBI解密首份911文件 無證據坐實沙特政府涉事
卡塔爾外長訪阿富汗 塔利班掌權以來首次
2021/09/13
卡塔爾外長訪阿富汗 塔利班掌權以來首次
911率先到場警犬 留守現場7個月搜救
2021/09/13
911率先到場警犬 留守現場7個月搜救
央行只准用阿富汗尼支付匯款 保美元供應
2021/09/12
央行只准用阿富汗尼支付匯款 保美元供應

你可能感興趣

聯合國呼籲援助阿富汗 各國承諾提供86億
今日 11:02
聯合國呼籲援助阿富汗 各國承諾提供86億
FBI解密首份911文件 無證據坐實沙特政府涉事
18:58 2021/09/13
FBI解密首份911文件 無證據坐實沙特政府涉事
卡塔爾外長訪阿富汗 塔利班掌權以來首次
15:14 2021/09/13
卡塔爾外長訪阿富汗 塔利班掌權以來首次
就業 政治 阿富汗 伊斯蘭教 媒體 醫療行業 醫生 護士

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（09月14日 時間12:00）

下一篇文章

聯合國呼籲援助阿富汗 各國承諾提供86億
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版