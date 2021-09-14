▲ 【疫苗抽獎】長和與李嘉誠基金會2000萬元疫苗抽獎昨舉行 9月20日公布結果

為鼓勵市民接種疫苗，長實集團 （01113） 、長和 （00001） 聯同李嘉誠基金會今年6月宣布，透過大抽獎送出總值2,000萬元的精選禮券予完成接種疫苗的市民。活動於昨日（13日）舉行抽獎儀式 ，由長實執行董事趙國雄主持，透過電腦系統隨機抽出36份獎品的得獎者，其中頭獎一名獨得價值500萬元之長江集團禮券組合。核實後的得獎結果將於今年9月20日（下周一）公布。

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得獎名單將於9月20日在大抽獎網站 www.ck-lksfsupportvaccine.hk 公佈，及於同日出版的《信報》、《星島日報》及《英文虎報》報章刊登。得獎者須於2021年9月30日或之前電郵 contact@ck-lksf-supportvaccine.hk 與主辦單位聯絡安排領取獎品事宜。主辦單位亦將透過得獎者登記參加活動時所提供的香港流動電話號碼作個別通知。

有關禮券組合可用於購買或支付由長江集團及李嘉誠基金會特選的產品及/或服務，包括用作支付購買長實發展之香港一手住宅物業的部分樓價；於長實旗下指定商場之特選商戶消費；於海逸國際酒店集團之酒店住宿及餐飲消費；以及於百佳、屈臣氏、豐澤等購買產品及服務。

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編輯：吳敏芳