聯合國呼籲援助阿富汗 各國承諾提供86億

▲ 聯合國針對阿富汗局勢召開特別會議，各國於會上承諾合共捐出超過11億美元。

塔利班於阿富汗掌權後，美國凍結阿富汗央行在美銀行資產，外界早前暫停對阿富汗的援助。聯合國早前預計，阿富汗的貧窮率或高達98%。聯合國針對阿富汗局勢召開特別會議，各國於會上承諾合共捐出超過11億美元（約85.8億港元）。

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聯合國早前於瑞士日内瓦，召開阿富汗人道主義局勢部長級會議。是次共有156人參與會議，分別來自96個聯合國成員國、3個國際區域組織、22個跨國非政府組織。

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）表示，阿富汗人民經歷長達數十年的戰爭與苦難，或正面臨最危險時刻。他指阿富汗的食物本月底或耗盡，世界糧食計劃署則估計有1,400 萬阿富汗人面臨飢餓。

古特雷斯形容阿富汗人民或面對整個國家崩潰的險境，希望各國捐出6.06億美元（約47.3億港元）援助阿富汗。

古特雷斯會後宣布，各國承諾提供逾11億美元，但未透露用於緊急人道主義援助的具體數字。

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中國上周承諾向阿富汗提供總值3,100萬美元（約2.4億港元）的食品和衛生用品，上周五（10日）表示將運送首批300萬劑新冠疫苗。巴基斯坦與伊朗都表示已運送援助物資給阿富汗。

中國和俄羅斯都表示，西方國家應承擔援助阿富汗的主要責任。美國於會上承諾提供6,400 萬美元（約5億港元）的人道主義援助，而挪威則承諾額外提供1,150 萬美元（約9,000萬港元）。

責任編輯：鄭錦玲