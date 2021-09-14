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【入侵蘋果】iPhone現罕見漏洞或遭黑客攻擊　蘋果發布會前緊急推更新

科技 11:15 2021/09/14

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有黑客利用漏洞入侵iPhone、Apple Watch等設備，蘋果也隨即在香港時間今（14日）凌晨推出多項緊急更新。

蘋果（Apple）將於香港時間明（15日）凌晨舉行發布會，屆時預計iPhone13以及全新作業系統iOS15將會登場。不過在發布會前夕，蘋果就被爆出多個系統出現罕見漏洞，有黑客利用漏洞入侵iPhone、Apple Watch等設備。蘋果也隨即在香港時間今（14日）凌晨推出多項緊急更新。

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據CNN報道指，網路安全監督組織Citizen Lab昨（13日）指出，他們在沙地阿拉伯一名政治活動人士的iPhone記錄中，發現遭以色列網路情報公司NSO Group的間諜軟件飛馬（Pegasus）入侵，而且間諜軟件已在2月份入侵至手機，因此向蘋果提出警告。 

Citizen Lab研究人員John Scott-Railton稱，這次的軟件屬於「零點擊」攻擊，即只要受到檔案，用戶根本無須要點擊文件或開啟連結，就會感染裝置。而據稱是次漏洞是iMessage自動呈現圖像的方式。蘋果表示，如果用戶受到惡意製作的PDF檔案，黑客就會透過此漏洞入侵。而受影響的版本包括：iOS、macOS和watchOS，即不少iPhone用戶或已受到影響。

收到Citizen Lab通知後，蘋果隨即推出緊急更新，蘋果安全工程和架構負責人Ivan Krstić在聲明中表示，得知iMessage漏洞後，蘋果迅速在iOS 14.8中開發並部署了修復程式，目前漏洞已經修復完畢，並呼籲用家盡快更新。

責任編輯：曾曉汶

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