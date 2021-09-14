【港股市況】恒生指數早段轉跌百點　恒大系破底、中國恒大跌逾7%（不斷更新）

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【新股IPO】瑞房建議分拆瑞安新天地上市 完成後擬派特別息
道指五連跌反彈261點，港股今早僅輕微高開，恒生指數開報25827點，升13點。恒生科技指數升0.4%，報6621點。恒大 （03333） 跌逾4%破底；三桶油續向上，中石油 （00857） 升逾1%；藥明巨諾 （02126） 跌逾14%。
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即市走勢︰
【09：49】港交所 （00388） 逆市向好，升近1%，高見514.5元。譚仔國際已通過上市聆訊，據悉集資規模約1億美元（約7.8億港元）。另外，喜馬拉雅於周一（13日）已向聯交所遞交上市申請，
【中概股風暴】喜馬拉雅由美轉港IPO、已遞交上市申請 招股書：網信辦要求仍未清晰（第二版）
【09：47】蘋果公司（美︰AAPL）將舉行秋季發布會，蘋果概念股隨市向下，手機孖寶舜宇 （02382） 跌0.7%、瑞聲 （02018） 跌0.5%。
【09：45】恒指早段轉跌逾100點，報25684點，跌129點。
【09：42】大市最新轉跌約50點，報25762點；科指跌0.5%，報6564點。
【09：41】瑞房 （00272） 跌逾3%，低見1.34元。瑞房建議將集團的商業投資物業及物業管理及資產管理的業務分拆及在港主板上市。
【09：40】中鋁 （02600） 股價回吐半成，低見6.77元。
【09：36】恒大汽車 （00708） 跌幅擴大至17%，破底低見4.16元；恒大 （03333） 跌逾7%，破底低見3.1元；恒大物業 （06666） 跌逾4%，破底低見4.32元。
【09：33】中石油 （00857） 早段升3%，高見3.7元；中海油 （00883） 、中石化 （00386） 升逾1%。紐約期油突破70美元，收報70.45美元，升1.1%。布蘭特期油收報73.51美元，升0.8%。
【09：31】ATMX個別發展，阿里巴巴 （09988） 升0.1%；騰訊 （00700） 跌0.2%；美團 （03690） 跌0.7%；小米 （01810） 跌0.2%。
【09：25】東岳 （00189） 跌逾2%。東岳大股東傅軍此前減持2892.6萬股，套現7.12億元。
【氫能概念股】東岳集團遭大股東傅軍減持2892萬股 套現7億元
【09：21】澳至尊 （02031） 經控股股東配售舊股予獨立第三者後，恢復公眾股東最低持股量，股價復牌後高開39%，開報0.39元。
【09：21】恒生指數開報25827點，升13點。恒生科技指數升0.4%，報6621點。恒大 （03333） 跌逾4%破底；三桶油續向上，中石油 （00857） 升逾1%；藥明巨諾 （02126） 跌逾14%。
【09：13】期指開報25800點，升15點。
【08：55】恒指黑期升約125點，報25885點；道指期貨升43點，報34913點。
【08：18】中國恒大︰預期9月銷售持續大跌 緩解流動性問題措施未取得預期效果
【07：52】【譚仔上市】譚仔國際已通過上市聆訊 年收入增6%
【07：45】創勝集團6628今日起招股 一手入場費約8081元
【07：45】港股ADR收報25839點，升26點或0.1%。滙豐 （00005） ADR折合報40.96元，升0.26元或0.7%；騰訊 （00700） ADR折合報477.87元，跌0.13元或0.03%。
【07：30】美國消費者憂通脹升溫，油價上升帶動能源股造好，美股三大指數個別發展，道指連跌5個交易日後反彈，收報34869點，升261點或0.76%；標指收報4468點，升10點；納指收報15105點，跌9點。
【開市9點半】螞蟻傳須分拆支付寶 貸款業務另建App 高盛削10隻物管股目標價
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責任編輯︰梁浩碩