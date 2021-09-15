【恒指夜期＋ADR】藍籌金沙中國ADR急瀉　騰訊ADR阿里美股亦弱　夜期退守25300關（不斷更新）

即睇港股ADR收市：

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美股未有突發消息下轉跌，夜期跟隨轉弱，收市跌133點，港股ADR指數亦跌155點，重磅股騰訊ADR及阿里巴巴美股股價，均較港收市價低逾1%，金沙中國ADR低港7%。

【異動股】澳門諮詢收緊博彩監管 賭場引入政府代表 美資賭股急瀉

ADR 折算港元 較港收市價變幅 金沙中國ADR 23.22 -6.9% 滙豐ADR 39.88 -0.8% 美團ADR 241.07 -1.6% 騰訊ADR 466.20 -1.4% 阿里巴巴美股 155.70 -1.6%

港股昨收市情況：

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北水今日輕微流入，錄得887萬元，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、港交所 （00388） 及東岳 （00189） 各吸資逾3億元，而小米 （01810） 、融創 （01918） 及李寧 （02331） 分別各走資逾2億元。恒指夜期早段跌。

北水資金流向：

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港股續跌逾300點。大市輕微高開13點，早段跌逾百點後一度回升，惟再度回落，午後跌幅曾擴大至逾400點，恒生指數收報25502點，跌311點，成交1409億元。恒生科技指數跌1.4%，報6502點。恒大系破底，中國恒大 （03333） 跌逾11%；恒大物業 （06666） 跌12%；恒大汽車 （00708） 跌逾24%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點股及財經日誌：多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

【高息股攻略】理財通受惠股收息逾5厘 投行分析師：還有一個催化劑

即市走勢︰

【3：00】夜期收市跌133點，收報25312點。

【1：12】夜期跟隨轉弱，跌88點

【21：33】美股開市，美股三大指數高開，道指升約70點。恒指夜期轉升3點，報25448點。

【18：01】恒指夜期跌88點，報25357點，低水145點。

【16：54】期指收報25442點，跌343點或1.3%，低水60點。

【16：10】恒生指數收報25502點，跌311點，成交1409億元。恒生科技指數跌1.4%，報6502點。恒大系破底，中國恒大 （03333） 跌逾11%；恒大物業 （06666） 跌12%；恒大汽車 （00708） 跌逾24%。

【16：00】恒生指數U盤前跌309點，報25504點。

【15：53】恒大汽車 （00708） 尾市跌28%，破底低見3.7元。

【恒大3333】內地政府據悉安排聯合工作組進駐恒大 摸底財務狀況

【15：45】聯通 （00762） 偏軟跌0.2%。

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【15：13】港股午後曾跌最多435點，低見25377點，尾市跌約335點，報25479點；科指跌1.6%，報6485點。

【15：00】上證跌1.4%；深證跌0.5%；創業板指升1.3%。

【14：45】融創 （01918） 跌幅擴至近一成，破底低見16.52元。

【14：38】恒指跌幅擴至近400點，跌至近25400點水平；科指跌1.8%，報6474點。

【14：31】恒大 （03333） 跌近12%，破底低見2.97元；恒大物業 （06666） 跌逾12%，破底低見4.02元；恒大汽車 （00708） 跌逾23%，破底低見3.87元。

【14：30】快手 （01024） 跌0.7%，低見98.8元。

【快手1024】瑞信首次覆蓋快手予目標價135元、評級跑贏大市 快手股價逆市揚

【14：28】內銀下跌，建行 （00939） 跌逾2%；工行 （01398） 跌逾1%；中行 （03988） 、農行 （01288） 跌1%。

【14：26】港股跌幅擴大，一度跌342點，低見25471點。

【13：56】大市最新跌逾百點，恒指跌130點，報25683點；科指跌0.5%，報6560點。

【13：21】美團 （03690） 早段曾跌逾3%，低見238.6元，最新回升近0.1%，報248元。

【13：17】融創 （01918） 午後跌近半成，破底低見17.46元。

【13：08】油服股造好，巨濤 （03303） 升逾18%，高見1.11元；安東油服 （03337） 升逾15%，高見0.54元。

【13：07】理文化工 （00746） 升逾4%，高見10.72元再破頂。

【13：04】恒大汽車 （00708） 午後跌逾24%，破底低見3.88元。

【13：00】港股午後初段跌約17點，報25795點；科指升不足0.1%，報6597點。

【12：48】堃博醫療2216次日招股錄7.6億 超購認購3.6倍、券商：不建議大額認購

【12：39】官媒再批醫美廣告虛假及過度宣傳不利青少年成長 醫美股個別發展

【12：00】恒生指數半日跌12點，報25800點，成交683.6億元。恒生科技指數升近0.04%，報6597點。恒大系破底，中國恒大 （03333） 跌近一成；恒大汽車 （00708） 跌逾22%。三桶油續揚，中石油 （00857） 升逾5%。

【11：51】港股中午收市前跌約23點，報25790點；科指跌不足0.1%，報6593點。

【11：36】恒大 （03333） 跌一成，破底低見3.02元；恒大汽車 （00708） 跌兩成，破底低見4.09元；恒大物業 （06666） 跌8%，破底低見4.2元。

【11：34】中石油 （00857） 愈升愈有，股價升幅擴大至逾5%，高見3.77元。

【11：30】上證半日升近0.1%；深證升0.6%；創業板指升2.1%。

【11：26】安東油服 （03337） 升逾15%，高見0.54元。

【11：21】恒大 （03333） 跌幅擴至近一成，破底低見3.04元。

【11：13】大市再度回落，跌近100點，報25721點，跌92點。

【11：11】中石油 （00857） 升幅擴大至4%，高見3.74元。

【10：59】環科國際 （00657） 曾飈升2倍高見0.13元，最新升1.4倍，報0.102元。

【10：57】比亞迪 （01211） 升幅擴大至4%，高見267元；長汽 （02333） 升半成，高見34.2元；廣汽 （02238） 升逾1%，高見8.5元。

【10：52】恒指最新轉升約41點，報25855點；科指升0.4%，報6619點。

【10：45】搶在蘋果秋季發布會前？ 小米公布智能眼鏡探索版

【10：39】華油能源 （01251） 升三成，高見0.31元。

【10：36】雲南水務 （06839） 公布正考慮可能分拆全資附屬雲南固廢投資於內地認可的證券交易所獨立上市，股價升逾6%，高見1.24元。

【10：26】大市一度轉升，恒指最新報25779點，跌33點；科指升0.1%，報6601點。

【10：26】汽車股普遍向上，長汽 （02333） 升逾4%；比亞迪 （01211） 升逾2%；廣汽 （02238） 升0.7%；吉利 （00175） 跌0.6%。

【10：16】騰訊 （00700） 最新轉升近0.4%，高見479.8元。

【10：14】新晨動力 （01148） 股價再升逾14%，破頂高見1.36元。

【10：10】思摩爾 （06969） 股價反彈逾2%，高見36.15元。

【10：06】大市於25700點水平上落，最新報25714點，跌99點；科指跌0.6%，報6555點。

【10：00】比亞迪 （01211） 逆市升逾2%，高見263元。

【09：55】雲頂新耀 （01952） 逆市升逾7%，高見66.5元。雲頂新耀公布與Providence訂立有關COVID－19及若干授權產品的製造、開發及商業化的COVID－19疫苗授權許可協議；合作及授權許可協議；及股份發行協議。

【09：51】美團 （03690） 跌幅擴大至逾3%，低見238.6元。美團非執董、紅杉資本創始人沈南鵬上周兩度減持美團。

【美團3690】沈南鵬上周兩度減持美團 套現逾4.2億元 避過大跌

【09：49】港交所 （00388） 逆市向好，升近1%，高見514.5元。譚仔國際已通過上市聆訊，據悉集資規模約1億美元（約7.8億港元）。另外，喜馬拉雅於周一（13日）已向聯交所遞交上市申請，

【中概股風暴】喜馬拉雅由美轉港IPO、已遞交上市申請 招股書：網信辦要求仍未清晰（第二版）

【09：47】蘋果公司（美︰AAPL）將舉行秋季發布會，蘋果概念股隨市向下，手機孖寶舜宇 （02382） 跌0.7%、瑞聲 （02018） 跌0.5%。

【09：45】恒指早段轉跌逾100點，報25684點，跌129點。

【09：42】大市最新轉跌約50點，報25762點；科指跌0.5%，報6564點。

【09：41】瑞房 （00272） 跌逾3%，低見1.34元。瑞房建議將集團的商業投資物業及物業管理及資產管理的業務分拆及在港主板上市。

【新股IPO】瑞房建議分拆瑞安新天地上市 完成後擬派特別息

【09：40】中鋁 （02600） 股價回吐半成，低見6.77元。

【09：36】恒大汽車 （00708） 跌幅擴大至17%，破底低見4.16元；恒大 （03333） 跌逾7%，破底低見3.1元；恒大物業 （06666） 跌逾4%，破底低見4.32元。

【09：33】中石油 （00857） 早段升3%，高見3.7元；中海油 （00883） 、中石化 （00386） 升逾1%。紐約期油突破70美元，收報70.45美元，升1.1%。布蘭特期油收報73.51美元，升0.8%。

油價6周高 熱帶風暴尼古拉斯威脅美國原油供應

【09：31】ATMX個別發展，阿里巴巴 （09988） 升0.1%；騰訊 （00700） 跌0.2%；美團 （03690） 跌0.7%；小米 （01810） 跌0.2%。

【09：25】東岳 （00189） 跌逾2%。東岳大股東傅軍此前減持2892.6萬股，套現7.12億元。

【氫能概念股】東岳集團遭大股東傅軍減持2892萬股 套現7億元

【09：21】澳至尊 （02031） 經控股股東配售舊股予獨立第三者後，恢復公眾股東最低持股量，股價復牌後高開39%，開報0.39元。

【09：21】恒生指數開報25827點，升13點。恒生科技指數升0.4%，報6621點。恒大 （03333） 跌逾4%破底；三桶油續向上，中石油 （00857） 升逾1%；藥明巨諾 （02126） 跌逾14%。

【09：13】期指開報25800點，升15點。

【08：55】恒指黑期升約125點，報25885點；道指期貨升43點，報34913點。

【08：18】中國恒大︰預期9月銷售持續大跌 緩解流動性問題措施未取得預期效果

【07：52】【譚仔上市】譚仔國際已通過上市聆訊 年收入增6%

【07：45】創勝集團6628今日起招股 一手入場費約8081元

【07：45】港股ADR收報25839點，升26點或0.1%。滙豐 （00005） ADR折合報40.96元，升0.26元或0.7%；騰訊 （00700） ADR折合報477.87元，跌0.13元或0.03%。

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【07：30】美國消費者憂通脹升溫，油價上升帶動能源股造好，美股三大指數個別發展，道指連跌5個交易日後反彈，收報34869點，升261點或0.76%；標指收報4468點，升10點；納指收報15105點，跌9點。

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【開市9點半】螞蟻傳須分拆支付寶 貸款業務另建App 高盛削10隻物管股目標價

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責任編輯︰梁浩碩