【恒大3333】中國恒大：預期9月銷售持續大跌　緩解流動性問題措施未取得預期效果、股價跌8%破底

▲ 【恒大3333】中國恒大︰預期9月銷售持續大降 緩解流動性問題措施未取得預期效果

中國恒大 （03333） 公布，9月通常是中國房地產行業物業合約銷售高峰，然而由於對集團的持續負面新聞報道嚴重影響潛在購房者信心，恒大預期9月銷售持續大幅下降，導致集團銷售回款持續惡化，進一步對現金流及流動性造成巨大壓力。恒大股價低開後愈跌愈有，曾跌逾8%，破底見3.08元。恒大汽車 （00708） 跌逾17%，低見4.13元；恒大物業 （06666） 跌逾7%，破底見4.23元。

恒大於6月、7月及8月的物業合約銷售金額分別為716.3億元，437.8億元及380.8億元人民幣，呈下降趨勢。

*今早9時《ET開市直擊》為你分析市況，捕捉投資機遇：【按此】＊

圖看恒大債務情況

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

恒大又表示，為緩解流動性問題採取的其他措施未取得預期效果，出售恒大汽車 （00708） 、恒大物業 （06666） 等集團成員的權益尚未取得重大進展；出售位於香港的辦公大樓未按預期時間完成；集團兩家子公司未能按期履行擔保責任及有關流動性問題的更新。

恒大財富爆雷，詳見【下一頁】

截至公告之日，集團的兩家子公司未能按期履行為第三方發行理財產品提供的擔保義務，相關金額約為9.34億元人民幣。公司正積極與發行人和投資人進行協商以期達成一致同意的還款安排。

恒大指無法保證繼續履行有關融資及合同下的財務義務

恒大指，考慮到上述改善流動性的困難、挑戰及不確定性，集團無法保證繼續履行有關融資及其他合同下的財務義務。如果公司未能履行擔保或其他到期債務的義務，且無法與投資人或債權人達成延期還款或其他替代方案，可能導致現有融資安排下的交叉違約，並可能導致相關債權人要求債務加速到期。這將對集團業務、前景、財務狀況及運營結果造成重大不利影響。

恒大早前提出3方案解決理財產品兌付，詳見【下一頁】

集團將繼續推進中期業績公告披露的措施，緩解流動性問題，包括但不限於：調整項目開發時間表、嚴格控制成本、大力促進銷售及回款、爭取借款續貸和展期、出售股權和資產（包括但不限於投資物業、酒店及其他物業 ）及引入投資者增加集團及附屬公司股本。

董事會宣佈，已聘任華利安諾基（中國）有限公司及鐘港資本有限公司為集團聯席財務顧問。聯席財務顧問會與公司共同評估公司目前的資本架構、研究流動性情況、探索所有可行方案以緩解目前的流動性問題，爭取儘快達成對所有利益相關方最優的解決方案。

相關大章：【恒大3333】恒大部分美元債跌至違約債水平 野村：基本情境投資者拿回25%本金

一鍵攞齊全 港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

責任編輯︰梁浩碩