【譚仔上市】譚仔國際擬中秋後招股　下月初掛牌　集資約10億元

▲ 【譚仔上市】譚仔國際擬中秋後招股 下月初掛牌

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在本港經營「譚仔三哥米線」和「譚仔雲南米線」的譚仔國際將於中秋假期後展開招股，最快本周四建簿，並在下周二（28日）定價，預計下月初掛牌。據市場消息指，譚仔國際擬集資約10億港元，國泰君安為獨家保薦人。

據譚仔國際更新後的招股書顯示，譚仔國際截至今年3月底止年度，年度溢利2.88億元，按年增50.8%。收益17.95億元，按年增6.1%，其中「三哥」品牌收入較「譚仔」多，「三哥」收入為9.04億元，「譚仔」則為8.9億元。

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譚仔國際去年度外賣自取及到戶收入大增9成至8.9億元，堂食收入則下跌。譚仔國際每間餐廳每日平均收入3.7萬元，日均顧客640人，平均消費58.4元。全年顧客3073.4萬人次。

譚仔國際據悉集資約7.8億元【下一頁】

譚仔國際指出，譚仔品牌的每顧客人均消費輕微減少，主要由於（i）年內提供超值小食/飲料、米線套餐外賣自取，以及為顧客贈送小食，導致同年按正價購買的小食及飲料減少；惟外賣到戶訂單增加，而網上外賣平台的餐牌價格，整體高於實體餐廳的價格，抵銷人均消費輕微減少的影響。

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至於三哥品牌的每顧客人均消費增加，主要由於外賣到戶訂單增加，及推出當季限定優質米線選擇。三哥品牌外賣到戶的增長，較譚仔品牌更為顯著，主要原因在於年內三哥品牌使用外賣平台的營銷支援和普及性。而三哥品牌所使用的外賣平台，為foodpanda。

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記者：譚志偉