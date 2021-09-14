【譚仔上市】譚仔國際已通過上市聆訊　收入增6%

▲ 【譚仔上市】譚仔國際已通過上市聆訊 年度溢利增51%

譚仔國際已通過上市聆訊，據悉集資規模約1億美元（約7.8億港元），獨家保薦人為國泰君安。據更新後的招股書顯示，截至2021年3月底止年度，年度溢利2.88億元，按年增50.8%。收益17.95億元，按年增6.1%，其中「三哥」品牌收入較「譚仔」多，分別為9.04億及8.9億元。另外，外賣自取及到戶收入大增9成至8.9億元，堂食的收入則下跌。每間餐廳每日平均收入3.7萬元，日均顧客640人，平均消費58.4元。全年顧客3073.4萬人次。

譚仔指出，譚仔品牌的每顧客人均消費輕微減少，乃由於(i)年內提供超值小食/飲料、米線套餐外賣自取，以及為顧客贈送小食，導致同年按正價購買的小食及飲料減少；惟外賣到戶訂單增加，而網上外賣平台的餐牌價格，整體高於實體餐廳的價格，抵銷人均消費輕微減少的影響。

至於三哥品牌的每顧客人均消費增加，主要由於外賣到戶訂單增加，及推出當季限定優質米線選擇。三哥品牌外賣到戶的增長，較譚仔品牌更為顯著，主要原因在於年內三哥品牌使用外賣平台的營銷支援和普及性。而三哥品牌所使用的外賣平台，為foodpanda。

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記者：譚志偉