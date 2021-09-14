▲ 【新股IPO】創勝集團6628今日起招股 一手入場費約8081元

創勝集團 （新上市編號︰06628） 今日（9月14日）起至9月17日招股。生物製藥公司創勝集團計劃發行4033萬股，一成於香港作公開發售，集資最多64.5億元，招股價介乎15.8元至16元，每手500股，一手入場費8080.6元。創勝集團預期9月29日掛牌。

創勝集團是一家集發現、研究、開發、製造及業務拓展能力為一體的臨床階段生物製藥公司，已自主發現及開發9種候選藥物中的8種藥物，涵蓋已驗證的、 部分驗證的及新型生物通路。去年收益按年增83.5%至8098萬元人民幣，虧損收窄至3.2億元人民幣。

所得款項淨額的82%用於其管線候選產品的研發、為進行中及計劃中的臨床及臨床前試驗、籌備註冊備案以及其他與商業化四款主打產品有關的步驟或活動撥資；8%用於為擴充管線及開發技術的業務發展撥資；10%用作一般營運資金及一般營運費用。

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責任編輯︰梁浩碩