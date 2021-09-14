蘋果尚未決定是否對Epic反壟斷裁決提出上訴

▲ 蘋果公司表示，仍在權衡是否對上周的Epic訴蘋果反壟斷裁決提出上訴。（法新社資料圖片）

蘋果公司表示，仍在權衡是否對上周的Epic訴蘋果反壟斷裁決提出上訴。在與記者的通話中，蘋果一位代表說，公司仍在評估其法律選項，尚未就下一步作出決定。這一立場與Epic形成鮮明對比，後者昨天高調宣布打算上訴。

蘋果重申上周採取的立場，認為該裁決是一個近乎完美的勝利。法官Yvonne Gonzalez Rogers駁回了Epic的10項索賠中的9項，包括要求iOS允許第三方應用商店和支付賠償。她裁定Epic為違反其開發者合同支付賠償金。蘋果也不必將Epic熱門遊戲《堡壘之夜》帶回到iOS應用商店，它可以選擇終止其他與Epic合作的開發者帳戶。

對於是否會禁止《堡壘之夜》之外的任何與Epic相關的應用程序，蘋果還沒表態。在被問及置評時，一位代表說，蘋果仍在研究關於Epic在iOS上的未來的選項。

去年，Epic說蘋果可能會切斷對iOS上廣泛使用的虛幻引擎的支持，這是他們之間衝突的核心。現在看來，理論上這是可能的，但到目前為止，蘋果表現得較為克制，僅僅表示如果《堡壘之夜》取消非蘋果應用內購買選項，它將歡迎《堡壘之夜》重新進入App Store。

雖然蘋果贏得了大部分訴訟請求，但它的獨家支付規則被認為違反加州的反壟斷法。法院命令將要求它讓開發者在其應用程序之外，連結到其他的支付選項，盡管他們仍然需要在應用程序中使用蘋果的應用內購買系統。如果蘋果不上訴並贏得延期，該法庭命令將於12月生效。

蘋果公司表示，它正在研究如何改變其規則以遵守該命令，並對服務條款進行行文上的改動。

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編輯：李勝君