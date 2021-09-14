【薪酬調查】港大畢業生平均月薪去到呢個水平 冠絕本地院校 呢個行業入行月薪更達38,868元

過去一年多全球受新冠肺炎疫情影響，去年12月至今年2月經季節性調整的失業率曾升至7.2%，自2004年以來最高，但大學畢業生去年的就業情況不算差。



香港大學（港大）公佈2020年畢業生就業調查數據。有志於職場發展的本科畢業同學，尋找工作情況理想，就業率達至全面就業的98.7%，失業率為1.3%。



在各大資助院校當中，港大錄得最高的就業率及平均月薪，繼續位居榜首。

▼ 點擊圖片放大 +15 +14

【財務自由】邁向財務自由有呢7個階段 睇下自己仲有幾耐可以退休，詳見【下一頁】



問卷調查於2020年10月至2021年2月間進行，有3,219位畢業同學回答了問卷。與往年相約，其中超過四分三（75.1%）的同學已就業；有21.3%決定升學，數字與畢業同學多希望透過進修以增强自己在職場的競爭力的取向吻合。另外有2.6%的畢業生表示會返回原居地，或有其他理由不打算在港工作。



2020年畢業生的平均月薪按年增長2.9%，達27,956元，月薪中位數更詳22,000元，增長4.1%，調查也發展，過半（50.3%）的畢業同學投身工商界，平均月薪達22,600元，比2019年平均月薪22,040元，增長2.6%。

投身一些新興行業例如數碼營銷的同學，薪酬也有上升的勢頭。社區、社會及個人服務界的薪酬升幅，在各個界別中較爲顯著，達8.8%，平均月薪從2019年的35,708元，增加至2020年的38,868元。

【職場熱話】 畢業生見工被HR削減1千人工 原因竟是兼職轉工太密？ 網民：甚麼時候兼職要當長工返，詳見【下一頁】

港大學生事務長謝樹基教授表示，港大畢業生的就業情況理想，是國際公認。2020年QS大學畢業生就業排名，港大全球排名第九，排名過去三年一直在上升，在香港院校中居首。2020年是職場充滿挑戰的一年，該校對前景依然樂觀。相信今年的畢業同學，就業情況繼續理想，維持高就業率。

港大就業總監馮秀英表示，港大於今年初舉辦的虛擬招聘會，疫情下仍有144間機構即場提供超過2,200個畢業生及實習生職位空缺。僱主及學生登入使用我們的網上招聘平台NETjobs大幅飆升，與去年比較，今年提供職位的僱主數目上升超過43%，空缺數目增加32%。預料這良好趨勢會持續。

【職場熱話】 港男上一份工虛報工作經驗 怕被查出失去公務員一職 網民：不會有人這般無聊去查你，詳見【下一頁】

同場加映：【青姐話】大市向下走 見好要識收

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍