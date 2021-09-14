拜登政府強推新冠加強針遇阻 《刺針》刊登科學家們聯名反對文章

▲ 拜登政府已將普及新冠疫苗加強針提上日程，惟遭到國際權威醫學期刊《刺針》刊登科學家們聯名反對文章。（法新社資料圖片）

外電報道，盡管拜登政府已將普及新冠疫苗加強針提上日程，但美國國內仍有不小的反對聲浪。國際權威醫學期刊《刺針》周一刊登了由一群科學家共同撰寫的文章，該文章認為，目前民眾毋須接種加強針。

文章指出，雖然新冠疫苗對輕度疾病的有效性，可能會隨着時間推移而減弱，但對重症的保護效力仍會持續存在，因為人體的免疫系統相當複雜，除了抗體，還有其他的防禦措施能保護人們免受嚴重疾病侵害。

這些科學家認為，在疫情的這個階段，廣泛接種加強針是不合適的，但他們也承認，如果疫苗激發的免疫力進一步下降，或者出現了能讓疫苗效力顯著降低的變異毒株，那麼才可能需要讓普通人群接種加強針。

科學家們表示，過早普及加強針有風險，可能對人體產生副作用，比如一種罕見的心臟炎症，這種情況在接種第二針mRNA疫苗後更常見。他們警告道，如果不必要的加強針導致嚴重的不良反應，可能會打擊民眾對疫苗的接受度，而且不僅僅是新冠疫苗。

不過，文章也指出，加強針適合免疫系統較弱的人，因為他們在接種兩針疫苗後，無法產生足夠的免疫反應。

周一發表在《刺針》上的文章作者，包括美國FDA疫苗研究與評論辦公室主任Marion Gruber和副主任Phil Krause。此前有媒體報道稱，這兩位官員因對FDA支持加強針的決定不滿，將在今年離開FDA。

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編輯：李勝君