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紐約聯儲調查：美國消費者通脹率預期 創紀錄升至4%

股市 00:56 2021/09/14

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紐約聯儲銀行月度調查顯示，消費者正在提高對明年可能需要在住房、食品和其他必需品上花費多少的預期。（法新社資料圖片）

紐約聯儲周一發布一項調查顯示，8月份美國消費者對未來一年和未來三年的通脹預期，均上升至2013年有紀錄以來的最高水平。

該月度調查顯示，8月份美國消費者對未來一年的通脹預期上升至5.2%的中位數，為連續第10個月走高；未來三年的通脹預期上升至4.0%。該調查於2013年啟動，兩項指標均創下有史以來的最高水平。

美聯儲局官員正密切關注通脹預期，一些政策制定者表示，如果通脹持續時間較預期為長，聯儲局去年為支持市場和經濟而推出的大規模資產購買計劃的結束，將宜早不宜遲，這會為官員們提供更多應對未來的選項。幾位決策者則表示，盡管8月就業增長放緩，但他們預計聯儲局將在今年晚些時候開始減少資產購買。

紐約聯儲的調查顯示，消費者正在提高對明年可能需要在住房、食品和其他必需品上花費多少的預期。

調查發現，消費者對未來一年房價將上漲多少的預期，在8月份連續第三個月下降，但仍處於5.9%的高位。此外，消費者預計未來一年食品價格將上漲7.9%，高於7月份的7.1%；租金預計上漲10%，醫療價格預計上漲9.7%，均較7月份上漲0.2個百分點。

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編輯：李勝君
 

美股 經濟 就業 紐約 美國 通脹 美國聯儲局

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