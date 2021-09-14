油價6周高 熱帶風暴尼古拉斯威脅美國原油供應

▲ 美國石油供應再度受到熱帶風暴尼古拉斯威脅，紐約期油曾升至逼近71美元。（法新社資料圖片）

原油價格升至近六周最高水平，美國墨西哥灣的石油供應緩慢恢復之際，熱帶風暴尼古拉斯又帶來了該地區的能源行業再遭干擾的威脅。

紐約原油期貨周一曾上漲1.8%，至70.97美元。兩周前遭受颶風艾達襲擊、仍在恢復過程中的休斯頓和路易斯安那州的部分地區，預計又將迎來颶風尼古拉斯帶來的暴雨。墨西哥灣地區近50%的石油供應仍然關閉，停產比例可能再度增加。鑑於風暴的路徑，德克薩斯州煉油廠和石油碼頭也可能受到一些影響。

「由於墨西哥灣的新熱帶風暴尼古拉斯可能會演變成颶風，並在未來幾天襲擊德克薩斯州，極端天氣造成更多干擾的威脅，也是生產者關切的問題，並促使價格溢價上升。」行業諮詢機構Rystad Energy石油市場分析師Nishant Bhushan表示。

隨着本月原油價格穩步攀升，華爾街主要銀行正在評估原油市場。高盛集團表示，在需求強勁和供應「日益稀缺」的情況下，原油可能在下一季度引領大宗商品上漲。 美國銀行表示，若冬季氣溫低於預期，或在明年初的某個時候推動油價升向100美元。

與此同時， OPEC周一預測，在全球燃料使用量增加以及從北海到美國的生產受到干擾，今年和明年市場對該組織的原油需求將增強。OPEC的月度報告指出，即使OPEC國家重啟閑置產量，未來幾個月全球仍將面臨供應短缺。

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編輯：李勝君



