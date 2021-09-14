OPEC預計今明兩年 全球原油需求將增強

▲ OPEC指全球燃料消費增加，以及其他地區供應中斷，看好今明兩年需求將增強。（法新社資料圖片）

石油輸出國組織（OPEC）預測，由於全球燃料消費增加和其他地區的產量中斷，今年和明年原油需求料將增強。油價造好，紐約期油升逾1%，升越70美元。

OPEC的最新數據顯示，盡管成員國恢復閒置產能，但未來幾個月世界將繼續面臨石油供應短缺。雖然存在Delta變異株威脅，不過燃油消費量正在回升，而北海（大西洋東北部的邊緣海）、美國、墨西哥等地的原油產量低於預期。

根據OPEC周一發布的月度報告，全球經濟復甦和人員出行的大幅增加，顯著提振上半年原油需求增長 ，隨著2021年末的臨近，預計這種動能會有所放緩，但整體趨勢依然積極。

相比上月的預測 ，OPEC將今年全球對其石油的需求預期上調了26萬桶/天，主要原因是石油供應中斷。根據報告，颶風艾達和墨西哥海上平台失火，導致北美產量受限。北海產量本季度低於預期水平。

OPEC將2022年原油需求預期上修了112萬桶/天。明年全球消費量預計將增加420萬桶/天，至1.008億桶/天，比上月的預估增加98萬桶/天，超出疫情爆發前的水平。

OPEC上月日產量增加15.1萬桶，至2,676萬桶，仍明顯低於第三季度全球對OPEC原油的平均需求預期。

不過，該組織的數據顯示，並非只有非OPEC國家遇到生產問題。 盡管8月獲准增產，但仍有數個非洲成員國的產量幾乎未見增長，如尼日利亞日產量下降了114,000桶。

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編輯：李勝君