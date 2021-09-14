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【ET開市直擊】譚仔三哥將上市 能為港股沖喜？（附Time code）

股市 08:54 2021/09/14

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本港上市科網股繼續捱沽，與其時刻想著何時撈底科網股，不如留意市場強勢板塊。耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）今早9時於《ET開市直擊》為你分析大市形勢，個股追揸沽買賣策略。

00：00 - 今日港股焦點速覽　通脹數據成焦點
02：17 - 美股外圍市況速報　蘋果股價造好
03：54 - 美股有機會調整　可以反手做淡？
15：14 - 港股上日市況速報＋北水盤路
16：20 - 港股後市分析　科網股操作策略
21：44 - 港股開市前市況速報
23：18 - ET個股推介：中鋁 （02600）
24：29 - 譚仔國際準備上市　餐飲股能受惠？
27：21 - 新股分析：譚仔國際可以用「頂頭鎚」票抽
31：58 - 餐飲股可以乘譚仔國際上市小注買入嗎？談大家樂 （00341）
34：00 - 港股開市市況速報
35：17 - 股票分析：阿里巴巴 （09988） 短綫值搏嗎？
38：33 - 股票分析：藥明巨諾 （02126） 配股後股價點睇？
42：09 - 股票分析：李寧 （02331） 產品傷陳雨霏影響有幾大
46：49- 股票分析：中銀香港 （02388） 股價能受惠跨景理財通有幾多？
50：23- 股票分析：東岳 （00189） 短炒可以嗎？
54：18 - 股票分析：中國建材 （03323） 股價仍有力上嗎？
55：23 - 恒大系最終會除牌嗎？內房股又如何？談碧桂園 （02007）
01：00：09 -  股票分析：洛陽鉬業 （03993） 仍可追入嗎？
01：03：11 - 譚仔國際上市　港交所 （00388） 能受惠？
01：04：58 - 股票分析：中石油 （00857） 技術上現「射擊之星」有何啟示？
01：07：25 - 港股早段市況速報
01：09：22 - 股票分析：恒大汽車 （00702） 短綫可搏反彈嗎？
01：12：49 - 資源股回軟不宜高追
01：13：32 - 鋁價失守3,000元關　鋁股回吐
01：14：15 - 財經日誌提提你

有股票疑難，歡迎WhatsApp9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

立即登入收看/收聽：https：//video.hket.com/video/3058567/

*重溫上日《ET開市直擊》- 內地科網股受困  轉吼美股Big tech：【按此】*

同場加映：

【潛力股精選】李澤銘：東方海外（00316）

美股若真回調哪些股份可吸納？為你分析4隻熱炒美股

 

欄名 : ET開市直擊

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