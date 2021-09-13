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【鴻蒙系統】中軟國際夥匯川技術推全球首款OpenHarmony工業智能操作系統

股市 23:27 2021/09/13

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【鴻蒙系統】中軟國際夥匯川技術推全球首款OpenHarmony工業智能操作系統

中軟國際 （00354） 宣布，與A股匯川技術（深：300124）達成全面戰略合作，並正式啟動全球首款採用鴻蒙所屬開源項目OpenHarmony的工業智能操作系統。

OpenHarmony是由開放原子開源基金會孵化及運營的開源項目，華為、阿里 （09988） 、騰訊 （00700） 、百度 （09888） 及小米 （01810） 等均有份共同發起組建。現時OpenHarmony開源項目主要包括兩部分，包括華為捐獻的「鴻蒙操作系統」的基礎能力以及二是其他參與者的貢獻。

中軟國際稱，作為項目群工作委員會初始成員，會面向消費領域和行業領域推出OpenHarmony 操作系統發行版。在工業領域，中軟國際與匯川技術聯創啟動工業領域OpenHarmony發行版研發，希望為數字中國構建國產自主可控的系統底座。

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編輯：李哲毅

***同場加映***

《石Sir午時閒談》

恒生指數跌392點，後市會點走？下周大市有望回升？中國宏橋 （01378） 、中金 （03908） 、中國有色礦業 （01258） 可以睇高一綫？立即去片，石Sir話你知！

港股 A股 新經濟股 中國軟件國際（00354） 騰訊控股（00700） 小米集團－W（01810） 百度集團—SW（09888） 阿里巴巴－SW（09988）

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