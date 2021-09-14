【開市9點半】螞蟻傳須分拆支付寶　貸款業務另建App　高盛削10隻物管股目標價

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【ET財經早點1分鐘】道指升261點但納指續路 留意紐約期油突破70關
（1）科技股再受監管消息拖累，阿里巴巴 （09988） 持股3分1的螞蟻集團，傳須分拆支付寶，並為其貸款業務另建應用程式。另外，工信部警告網企不要屏蔽競爭對手的連結，阿里巴巴及美團 （03690） 昨挫逾4%。隔晚外圍科技股震盪，跑輸舊經濟股，市場聚焦今晚公布的美國8月CPI數據，這會影響聯儲局貨幣決策。
【螞蟻集團整改】中國據報尋求分拆支付寶、為貸款業務另建APP、阿里巴巴跌近4%
【互聯網監管】工信部要求分階段解決屏蔽網址鏈接問題 阿里騰訊等先自行整改
即睇開市9點半重點：
（2）物管股走勢受累內房氣氛，高盛列四大原因，看淡物管股盈利能力。
【大行報告】高盛：四大原因累物管股盈利能力向下 削逾十隻物管股目標價（附名單）
（3）除中銀香港 （02388） ，滙豐 （00005） 亦已正式提交理財通業務申請。
（4）美國民主黨公布增稅方案，稅率低於拜登所提議。
【美股焦點】美國民主黨公布增稅方案 倡企業稅提高至26.5%
（5）Epic Games就蘋果公司（Apple，美：AAPL）反壟斷訴訟案的判決，提出上訴。
【AAPL】Epic Games就蘋果反壟斷裁決訴訟案提出上訴 蘋果盤前彈近1%
（6）中國奧運冠軍穿李寧 （02331） 球鞋而受傷。
【李寧2331】李寧球鞋爆裂刮傷奧運冠軍腳趾 李寧市值蒸發逾百億元
（7）新冠疫情打擊，拖累八達通去年表現。
（8）氫能概念股東岳集團 （00189） 近期受北水青睞，上周配股時，大股東傅軍大手減持。
【氫能概念股】東岳集團遭大股東傅軍減持2892萬股 套現7.12億元
（9）喜馬拉雅FM戰略投資者包括騰訊 （00700） 、閲文 （00772） 、百度 （09888） 、小米 （01810） 、好未來（美：TAL）、索尼音樂。
【中概股風暴】喜馬拉雅由美轉港IPO、已遞交上市申請 上半年虧損擴大3.8倍（第二版）
港股ADR及美股收市情況：
記者：區嘉俊
欄名 : 開市9點半