寧德時代：擬建新型鋰電池生產製造基地　總投資額不超135億人幣

寧德時代（深：300750）公布，擬在江西省宜春市投資建設寧德時代新型鋰電池生產製造基地（宜春）項目，項目總投資不超過135億元（人民幣．下同）。

另外，寧德時代擬與公司副董事長李平及配偶持有的上海適達，以及蘇州新越和姜勇，在江蘇省蘇州市共同投資設立「蘇州時代新安能源科技」，專注電動汽車驅動控制系統，註冊資本25億元，其中公司出資13.5億元，持有合資公司54%股權。

公司參與共同投資事項，可借助聯合投資方蘇州新越、姜勇在電動汽車驅動系統的技術和研發能力，以及上海適達在新能源汽車產業鏈的投資佈局，為合資公司提供產業鏈資源支持，把握動力電池系統發展趨勢，提升動力電池產品的競爭力。

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編輯：區嘉俊

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