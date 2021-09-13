【美股焦點】 三大指數開市齊升 鋁板塊高開

美股三大指數周一（13日）開市齊升，道瓊斯工業平均指數升243點及0.7%，報34,850.72點，標準普爾500指數升31.64點及0.71%，報4,490.22點，納斯達克指數升90.13點及0.6%，報15,205.63點。

受供應短缺影響，鋁價升勢持續，倫敦金屬交易所（LME）鋁價一度升至每噸3,000美元，為13年來首次，帶動相關板塊上漲，中國鋁業（ACH）漲9.54%、Constellium（CSTM）漲1.08%、美國鋁業（AA）漲1.03%。截止周一晚上9時47分，倫敦鋁期貨現報2,899.00美元一噸。

《金融時報》引述消息人士指，中國監管部門計劃尋求分拆阿里巴巴（BABA）旗下螞蟻集團的支付寶，拆分旗下支付寶貸款業務，包含「花唄」和「借唄」，阿里巴巴跌2.31%。

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責任編輯：黃苑筠