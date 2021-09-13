▲ 【智能製造】鄭志剛IG大曬先進科技 透露周大福四年後5成珠寶智能生產化 （附多圖）

新世界發展 （00017） 執行副主席兼行政總裁鄭志剛喜歡在Instagram （IG）上分享工作及生活點滴，鄭志剛今日IG 發布多條影片，大曬疑似是周大福 （01929） 的智能製造技術。鄭志剛在貼文透露，四年後周大福以智能製造和自動化生產方式生產珠寶將佔全年產量約5成，涉約1800 萬件。

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多段影片中，除了看到鄭志剛正與一隻機械手「握手」，更可以看到大量機械人在工場密密工作，似乎已可勝任分貨、運貨到處理珠寶的工作，認真厲害！鄭志剛提到，由智能製造到智能物流，周大福珠寶一直在深度機器人、鑽石加工和智能零售領域處於領先地位，周大福在2025年約50% 年產量將通過智能製造和自動化生產，涉及1800 萬件珠寶，有效提高每年生產力30%。

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編輯：李哲毅

***同場加映***

《石Sir午時閒談》

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