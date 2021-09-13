▲ 【加密貨幣】傳加密貨幣交易所Coinbase計劃發債集資15億美元 強化資產負債表

有外電引述消息指，美國最大加密貨幣交易所Coinbase（美︰COIN） 計劃發行債券集資15億美元，以強化資產負債表，籌集所得資金將用於一般用途、產品開發及潛在投資或收購等，公司高盛將會協助銷售，最快周二（14日）定價。

報道指，Coinbase 計劃發行7年期及10年期債券。截至今年次季末，Coinbase 持有44億美元的現金以及15億美元的非流動負債。，Coinbase正面臨著愈來愈大的競爭壓力，對手FTX.US 和 Bullish均獲資金充裕的股東支持。

報道分析指，Coinbase籌集額外資金有助公司擴張國際業務以及增加服務範圍，今年Coinbase收購分析服務供應商 Skew 和加密雲服務 Bison Trails。現時不乏公司湧入債券市場，希望盡早具吸引力的融資環境籌集資金，否則當美聯儲開始減少對金融市場的支持力度，借貸成本預計會上升。

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編輯：李哲毅