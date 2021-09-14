【恒大3333】恒大財富苦主　雨中續圍深圳總部

▲ 【恒大3333】恒大財富爆雷 苦主圍堵深圳總部要求還錢 佛山南海住建局：恒大樓盤不能做按揭

圖看恒大苦主維權場面

9月14日：

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9月13日：

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中國恒大 （03333） 旗下恒大財富爆出逾期兌付理財產品後，一眾包括投資者及恒大員工的「苦主」，連日到恒大的深圳總部大樓抗議，要求恒大償還貸款和兌付金融產品，今日雨中繼續交涉。

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據內地網上傳出的視頻及圖片所見，昨多名投資者到恒大位於卓越后海中心的總部，與恒大財富執行董事兼總經理杜亮對話。

此前有恒大內部員工披露，公司高管在恒大財富暴雷前已脫身，提前兌付現金，其中，總經理杜亮和其父，傳已提前兌付1000萬元人民幣。

在對話中途，杜亮承認已經提前在5月31日贖回了「恒大財富」，主因家中有急事，但在場投資者明顯不太接受。

杜亮又對投資者稱，公司確實遇到一個短暫的困難，但恒大仍是那一個恒大，基本面沒有改變，許家印承諾兌付每一分錢，請大家給足夠的耐性。

其中一名女士斥：「你們這麼大的公司，從老百姓身上騙走了多少錢？」另有自稱為恒大的員工指，投資恒大10萬元人民幣，親戚也砸了100萬元人民幣，恒大現在只說還款需要2年時間，卻沒有真正做出保證，擔心集團到年底會破產。

據內媒指，前往深圳總部抗議的投資者逾百名，並一度發生發生衝突場面，60多名身著制服的保全要在主要入口圍成人牆。據指，重慶分公司也有民眾上門討債。

圖看恒大樓盤停工，業主民工維權場面

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恒大：破產重組言論失實

針對恒大破產消息，恒大回應指，網絡上近日出現的有關恒大破產重組的言論完全失實。公司目前確實遇到了前所未有的困難，但公司堅決履行企業主體責任，全力以赴復工復產，保交樓，想盡一切辦法恢復正常經營，全力保障客戶的合法權益。

內地有住建部已停恒大樓盤的貸款

恒大深陷債務危機，還款能力備受質疑，內地部份地區開始限制恒大銀行按揭貸款。佛山南海住建局宣布，即日起，暫停受理恒大地產項目公司在南海區的不動產抵押登記業務。在佛山南海區，恒大地產項目公司不能把房產抵押給銀行，進行貸款。

根據該局公布，涉及9個恒大項目，包括恒大曦苑（恒大悅府）、恒大禦湖灣花苑（恒大禦湖城）、恒大金碧灣（恒大御景灣）等。

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編輯：袁諾曦

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