【Facebook】透明度報告數據不一致　Facebook承認技術錯誤

▲ Facebook發言人表示，以上情況為技術錯誤，該企正在向受影響的合作夥伴作出通知，並迅速解決問題。

Facebook（fb）一直有為研究人員提供用戶數據，如用戶與貼文和連結互動的次數，以追蹤Facebook平台上的假消息。惟近日外媒The Verge報道指出，Facebook向研究團隊提供的資料出現錯誤，影響研究結果。

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在 Facebook 最近公佈透明度報告之後，負責為Facebook假消息傳播進行研究的烏爾比諾大學的研究團隊發現，這批數據出現漏洞。該研究團隊將Facebook提供給研究人員的數據，與它在8月公開發佈的《廣泛瀏覽內容報告》進行比較，發現兩組數據的内容並不一致，令研究人員質疑，以上錯誤究竟是Facebook故意破壞研究還是人為疏忽。

消息傳出後，Facebook開放研究和透明度團隊隨即與烏爾比諾大學研究人員聯絡，並為以上疏忽道歉。Facebook發言人表示，以上情況為技術錯誤，該企正在向受影響的合作夥伴作出通知，並迅速解決問題。

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事實上，Facebook早前已因透明度報告而多次傳出醜聞。紐約時報報道指，Facebook在今年第一季業績發布會中，原計畫發表透明度報告。不過由於報告内提及到Facebook欠佳的表現，Facebook當時決定將報告暫時擱置，在業績發布會後，才重新公布。

責任編輯：何子澄