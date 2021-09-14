【2021中秋節】月餅銷情暢旺按年升2成　有市民花逾千元買月餅

▲ 受惠於本地疫情靠穩，加上餐廳聚會已有限度放寬，商戶普遍認為今年月餅銷情理想。

下星期便是中秋節，不少市民亦陸續換購月餅。有市民表示今年共花逾千元，購買5盒月餅，金額較去年多。受惠於本地疫情靠穩，加上餐廳聚會已有限度放寬，商戶普遍認為今年月餅銷情理想，按年增加約1至2成。

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市民李太表示，今年共花1200元購買月餅，部分是送禮用途。金額高於去年，因今年月餅款式較多，感覺上不用急於在早鳥時段購買。

傳統月餅有捧場客 生意升1至2成

鏞記酒家今年主打「傳統兒時口味」月餅，該企財務總監、第三代主理人甘蕎因透露，今年整體消費氣氛優於去年。加上去年底門市才完成裝修重開，月餅銷情今年上漲1至2成，符合品牌預期。她又特別提到，由於鏞記酒家推出的月餅均是傳統尺寸，故客人較偏好購買2件細盒裝。今年首推的伍仁金腿月餅及雙黃荳蓉月餅更「意料之外地跑出」，相信是因為這兩個口味組合，市面上少有。

恆香老餅家行政總裁王偉樑認為，燈籠的手藝好像恆香做月餅的手藝，近5年至10年甚少有傳統燈籠，故設計中秋綵燈會宣傳。而今年更有售多款月餅如傳統月餅、酥皮月餅、奶皇月餅等。品牌又透過綫上擴展海外銷售，故他相信在綫上和綫下銷售帶動，預計整體銷售額按年增長20%。

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Green Common、鴻福堂各推新口味月餅吸客

素食品牌Green Common今年亦有推出兩款純素月餅禮盒，該企發言人透露，今年中秋節消費氣氛樂觀，網店及門市的銷售反應熱烈，顧客選擇在早鳥優惠期間預訂，同時亦帶旺其他相關產品銷量，如健康茶、養生素湯及零食等。Green Common又指，月餅銷情超出預期，截至9月5日，整體銷量已較去年同期增加17%。

而鴻福堂則認為，今年月餅市道不俗，因疫情逐步受控，市民消費意欲亦較去年有改善。該企今年與台灣品牌「微熱山丘」合作推出兩款獨家發售的榴槤月餅。該企發言人透露，月餅銷情持續上揚，其中一款更已經售罄，相信吸引了不少消費力高的客人，購入作送禮之用。

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LIFETASTIC首推月餅 2個月內售罄

本地蛋糕品牌 LIFETASTIC今年亦首次推出月餅禮盒，該企董事總經理Viktor表示，今年港人更願意消費，一方面受電子消費券帶動氣氛，另一方面趁中秋佳節聚首一堂，連堂食及蛋糕生意亦受刺激。其月餅禮盒自7月份推出市面，8月底已經售罄，銷情與預期相若。他續指，購買月餅的客人當中，包括企業客戶及普通零售客戶，公司客的訂購量由100至幾千盒亦有；「散客有些買1至2盒，但亦有些一次過買10盒、8盒。」

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記者：葉泳珊、馬意文