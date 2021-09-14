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【鏡粉必搶】MIRROR口罩有得賣喇 朗豪坊設期間限定店 多個鏡粉朝聖打卡位登場

理財智慧 14:48 2021/09/14

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人氣男團MIRROR紅遍全港，他們於今年5 月時於演唱會曾推出特別版口罩，極受歡迎，於短時間內售罄，一眾鏡粉苦等待多時，該款口罩將重新推出，將於旺角朗豪坊開設期間限定店，更設有多個鏡粉必定朝聖的打卡位。

    點擊圖片放大
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由9月16日起至10月10日，香港最大付費音樂服務MOOV，將於朗豪坊4樓通天廣場開設MOOV x MIRROR Mask期間限定店，現場除了會發售MIRROR Mask，大會特意為是次活動拍攝的《BE IGNITED WITH MIRROR MASK》MIRROR造型照，於場內作首次公開亮相，朗豪坊4樓通天廣場及1樓砵蘭街門外，更設有多個鏡粉必定朝聖的打卡位。

【神徒Hellosss必睇】MIRROR Anson Lo孖Ian遊西九 為旅發局「大城小區-西九龍」做推廣 親身示範必影打卡靚位，詳見【下一頁

    點擊圖片放大
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繼早前演唱會後，再次發售的 MIRROR Mask，十二位成員均有專屬顏色的耳帶，每款 2 片，一盒共有24片。口罩採用獨特調配的灰黑色設計，口罩上更有MIRROR logo標誌壓印，顏色時尚，襯衫必備。口罩盒設計亦相當精緻，極具收藏價值。

MIRROR Mask有兩個尺寸供選擇，包括大碼及中碼，以上口睪由MaskOn.__生產製造，每盒售價為188元。

【財務自由】邁向財務自由有呢7個階段 睇下自己仲有幾耐可以退休，詳見【下一頁

MOOV X MIRROR Mask Pop-Up Store詳情
日期：    9月16日至10月10日
時間：    時間及派籌安排請留意
地點：  朗豪坊4樓通天廣場

MIRROR紅透半邊天 粉絲遍及各年齡層 一文看清12位鏡仔如何雄霸廣告界，詳見【下一頁

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記者：陳詠妍

口罩 Mirror 旺角 MOOV 朗豪坊 演唱會
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