【鏡粉必搶】MIRROR口罩有得賣喇 朗豪坊設期間限定店 多個鏡粉朝聖打卡位登場

人氣男團MIRROR紅遍全港，他們於今年5 月時於演唱會曾推出特別版口罩，極受歡迎，於短時間內售罄，一眾鏡粉苦等待多時，該款口罩將重新推出，將於旺角朗豪坊開設期間限定店，更設有多個鏡粉必定朝聖的打卡位。

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由9月16日起至10月10日，香港最大付費音樂服務MOOV，將於朗豪坊4樓通天廣場開設MOOV x MIRROR Mask期間限定店，現場除了會發售MIRROR Mask，大會特意為是次活動拍攝的《BE IGNITED WITH MIRROR MASK》MIRROR造型照，於場內作首次公開亮相，朗豪坊4樓通天廣場及1樓砵蘭街門外，更設有多個鏡粉必定朝聖的打卡位。

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繼早前演唱會後，再次發售的 MIRROR Mask，十二位成員均有專屬顏色的耳帶，每款 2 片，一盒共有24片。口罩採用獨特調配的灰黑色設計，口罩上更有MIRROR logo標誌壓印，顏色時尚，襯衫必備。口罩盒設計亦相當精緻，極具收藏價值。

MIRROR Mask有兩個尺寸供選擇，包括大碼及中碼，以上口睪由MaskOn.__生產製造，每盒售價為188元。

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MOOV X MIRROR Mask Pop-Up Store詳情

日期： 9月16日至10月10日

時間： 時間及派籌安排請留意

地點： 朗豪坊4樓通天廣場

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記者：陳詠妍