【理財智慧】債券的種類（2）

除了以發行機構分類外，另一個債券分類方法，是以發行機構的信用來區分。又或者以債率高低區分，當發行機構信用愈低，便需以較高息，才能吸引投資者，因此發行機構的信用與息口成反比。

一些差信用的發行機構，因有多次違約紀錄，或財政狀況不穩等原因，無法得到市場信任。每當她們需要發債，便要以極高利息才能吸引投資者。如阿根庭10年期債券的債息，便達至近50厘。即持有1年便有50%回報，看似利錢豐厚，但要考慮那些機構信用較低，違約機會大。如果一旦違約，不單賺不到利息，還會血本無歸，變成廢紙。那些債券因而稱為垃圾債券（Junk Bond），亦簡單稱之為高息債，因此債息遠較其他債券高。

垃圾債的反面，是投資級別債券（主要指企業債），獲市場信任，評級機構給予高評級，如蘋果公司（AAPL）的債券，息口不足1厘，因為蘋果財政十分穩健，持有的現金便足以支付所有債券有餘，市場對她有極度信心，只需1厘息便願意購買。

金融海嘯後全球央行不斷量寬救市，高息債違約風險大幅降低，令之受投資者歡迎，如有興趣，可留意iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF（HYG），此ETF投資於美元計價的高息企業債。

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但若只想穩定收息，國債息口又過低，可考慮投資級別企業債ETF，如iShares iBoxx $ Inv Grade Corporate Bond ETF，穩中求勝。