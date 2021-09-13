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【疫苗優惠】香港快運HK Express推疫苗抽獎　送2.5萬張香港往來日泰韓等14個航點來回機票

Hot Talk 19:07 2021/09/13

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【疫苗優惠】香港快運HK Express推疫苗抽獎　送2.5萬張香港往來日泰韓等14個航點來回機票

國泰航空 （00293） 旗下香港快運HK Express推出疫苗抽獎計劃，集團舉辦由機管局贊助的「2019冠狀病毒病疫苗接種免費機票大抽獎」，HK Expres將合共送出2.5萬張香港往來日本、泰國及韓國等14個航點的HK Express來回機票（不含稅和附加費）。

國泰航空早前解僱未打針又未能提供醫療報告的機組人員【下一頁】

香港快運將於10月5日抽獎

HK Expres指，參加者必須持有香港身份證的永久或非永久性居民，並於9月30日或之前在香港完成接種兩劑疫苗。在符合其他條件下，曾經感染新冠病毒的人士如已完成接種一劑新冠疫苗，亦符合參與資格。HK Expres抽獎網上登記日期為9月16日上午10時至9月30日下午11時59分，抽獎日期為10月5日，得獎者將於10月8日收到個別電郵通知，抽獎結果將於10月12日在HK Expres網站及兩份本地報章《星島日報》和《英文虎報》上公布。

是次抽獎活動獎品包括14個航點，當中涉及日韓地點，東京（成田）/東京（羽田）/大阪/福岡/名古屋/高松/鹿兒島/沖繩/石垣島/首爾/濟州/釜山，以及東南亞，包括曼谷/布吉。

HK Express、機管局及其承辦商的員工不得參加

不過，HK Express、機管局及其承辦商的員工，如涉及有關抽獎活動的設計、組織、執行、宣傳或統籌工作，均不可參加有關抽獎活動。

HK Express將會在相關航線恢復營運時，再次以電郵方式聯繫個別得獎者，向他們提供機票兌換網站的網址詳情，得獎者只需按照網站的指示即可兌換機票。航線恢復營運將取決於旅遊限制與隔離政策是否解除。

相關文章：【打疫苗抽凱滙】逾250萬人登記信和華置凱滙疫苗抽獎　第二輪抽獎9.2起登記、有何獎品？（附網址連結）

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***同場加映***

《石Sir午時閒談》

恒生指數跌392點，後市會點走？下周大市有望回升？中國宏橋 （01378） 、中金 （03908） 、中國有色礦業 （01258） 可以睇高一綫？立即去片，石Sir話你知！

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