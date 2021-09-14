英國冒充公營機構或銀行騙案倍增 呃走近14億

英國有金融業協會進行統計，發現騙徒冒充公營機構或銀行職員的騙案數字，在今年上半年升一倍。據悉，上述騙案牽涉的詐騙金額總共達到近1.3億英鎊（約13.99億港元）。

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金融業協會UK Finance公布冒充公營機構或銀行職員的騙案數字，發現英國截至今年上半年共有33,115宗騙案，較去年同期的14,947宗增逾1.2倍。今年上半年的涉事騙案金額接近1.3億英鎊，較去年同期的5,790萬英鎊（約6.2億港元）同樣增逾倍。

騙徒會冒充較受人信任的機構，包括警察、銀行職員、政府部門或服務商。他們會利用一系列虛假故事或理由欺騙受害者轉移資金。包括聲稱他們需要保護賬戶免受欺詐；支付罰款或稅款、因錯誤轉賬而要退款。

研究發現有近兩成受訪者對拒絕陌生人以電郵或短信索取個人資料感到不安，而有23%受訪者對拒絕陌生人以電話索取個人資料感到不安。

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據悉，有92%的受訪者承認由於不希望表現粗魯，有時候會同意騙徒索取資料的要求。他們也會嘗試使用其他語句來避免直接拒絕騙徒，例如稱自己會考慮一下，或者表示自己目前沒有時間。

協會敦促公眾查問要求其提供訊息的可疑人士，並採取進一步行動保護自己，例如向銀行和警方舉報詐騙行為。

勞埃德銀行（Lloyds Bank）反零售詐騙部門負責人魯濱遜（Philip Robinson）表示，騙徒通常會發送短訊及電郵來作釣魚攻擊，誘騙受害者輸入銀行賬戶資料。

責任編輯：鄭錦玲