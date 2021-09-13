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【樓市熱話】3房 VS 2房 港男買樓感兩難 網民：有能力就當然買大

理財智慧 19:17 2021/09/13

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近日有網民於網上討論區發文指，自己在選購房屋單位時遇上難題，在2房與3房之間不知如何選擇，因而詢問網民意見。

樓主經歷:

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【樓市熱話】THE HOLBORN兩房示範單位 3.5米特高樓底方便收納 貼心附送小摺梯 【下一頁

 

此貼文一出後，引來網民熱議，指「價錢差那麼少 買得起一定選細三房，平均呎價會平些」，「有能力一定有大買大。」，「住大一些會開心一點。」，也有網民，指「一線屋苑會選兩2房， 而2線屋苑則會選3房。」

另有網民則建議樓主要考慮日後會不會要小孩，若有小孩則需要有3房，而不要小孩的話，520呎經已夠兩人居住了。

 

同場加映:【青姐話】大市向下走 見好要識收 

 

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責任編輯：關海儀

 

 


 

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