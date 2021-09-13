曼翹累收逾3,300票　盡推餘下67伙　折實435.6萬起　發展商︰料本周發售全數單位

桂洪集團旗下紅磡新盤曼翹上周公布首張價單，項目折實入場價331.8萬元起，吸引市場關注，發展商再隨即加推價單第2號。消息指，截至今日（13日）下午6時正，項目累收逾3,300個認購登記，以首兩張價單63伙計，超額認購逾51倍，反應熾熱。

發展商今日加推價單第3號應市，盡推餘下67伙，當中包括32個開放式及31個1房標準單位，以及4個特色單位。整批實用面積由186至334平方呎，扣除最高折扣18%後，折實價由435.6萬至908.2萬元，折實呎價由22,860元至28,016元，折實平均呎價則為24,819元。

最新一張價單，入場單位為15樓C單位，實用面積186平方呎，屬開放式戶型，折實價435.6萬元，折實呎價23,419元。而最低呎價單位則為19樓F單位，實用面積192平方呎，屬開放式戶型，折實價438.9萬元，折實呎價22,860元。

曼翹一房示範單位 浴室鋪木地板防滑 開放式廚房設弧形假天花【下一頁】

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桂洪集團董事凌俊偉表示，由於是次價單涵蓋特色單位及中高層至高層單位，因此撇除景觀、樓層及特色單位等因素，較上一張價單輕微加價約2%，並預料將於本周內推出項目全數130個單位發售。

資料顯示，曼翹位於紅磡馬頭圍道68號，共提供130伙，全數均為開放式及一房間隔，實用面積由186至334平方呎。項目預計關鍵日期為2022年6月30日，示範單位設於佐敦彌敦道238號1樓展覽廳。

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