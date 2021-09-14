C朗回歸曼聯影響大 無隊友敢再食甜品

葡萄牙球王C朗拿度重回曼聯後，上周六（11日）比賽狀態大勇，事隔12年再次係奧脫福球場入球。有曼聯隊友爆料，C朗不但帶領球隊贏得比賽，更影響隊友的飲食習慣，指出再也沒有隊友敢在他面前享用甜品。

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曼聯第四門將兼門將教練李爾格蘭（Lee Grant）接受talkSPORT採訪時透露，C朗（Cristiano Ronaldo）對曼聯球隊影響甚大。

球隊以往在比賽前一日的酒店集宿時，晚餐都習慣享受甜品，如蘋果批、吉士撻、布朗尼蛋糕等。但受C朗飲食習慣影響，一眾曼聯隊友上周五（10日）的晚餐，基本上無人敢食甜品。

訪問片段

李爾格蘭形容，C朗的飲食習慣是大家能夠想像到最健康的一種。C朗當晚拿了數碟食物，其中一碟是大量藜麥、牛油果及幾隻烚蛋。所有隊員對C朗揀選的食物感到驚訝，現場氣氛導致無人敢吃任何垃圾食品。

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李爾格蘭表示，C朗身體狀態極好，他僅回歸曼聯數周，但一眾隊友已經開始模仿其日常生活習慣。現年36歲的C朗多年來保持高水平的狀態，對身體、訓練及飲食的要求甚高，而有指他甚少進食紅肉。

C朗回歸曼聯首場比賽的情況

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責任編輯：李俊儀