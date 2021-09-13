【職場熱話】 港男上一份工虛報工作經驗 怕被查出失去公務員一職 網民：不會有人這般無聊去查你

現時不少招聘廣告也設有最少一年工作經驗以上的要求，不知道大家有沒有試過虛報工作經驗呢？近日有網民於網上討論區發文指，自己申請了公務員職位並得到了錄取，但自己上一份工虛報了工作經驗，擔心是次會被查出而導致失去了工作機會，甚至要坐監，因而向網民詢問該怎麼辦。

樓主經歷:

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此貼文一出後，引來網民熱議，不少網民叫樓主放心，指「若不是紀律部隊就不會太嚴格，可以放鬆心情。」，「HR的人不會如此有空去查你的工作經驗。」，但也有網民指不清楚，也對於獵頭公司的經紀會修改別人的履歷感到十分意外。

另有網民指自己也試過被修改了履歷，其工作經驗也是被拉長了2年，而自己一直都相安無事，應該沒有甚麼大的問題。

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責任編輯：關海儀