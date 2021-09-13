【新股IPO】傳內地茶飲連鎖樂樂茶最快明年來港上市 公司回應：暫無明確計劃

引述外電報道指，內地茶飲連鎖樂樂茶正在與銀行商討最快於明年來港上市，並計劃透過IPO集資3億至5億美元（約23.34億至38.9億港元），目前仍處於初步階段，IPO規模和時間等細節仍可能有變。

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喜馬拉雅傳下周遞表申請上市 目標年底前掛牌【見下頁】

不過對於有關上市傳聞，內地媒體引述樂樂茶回應指：「公司現階段聚焦業務發展，暫無明確上市計劃。」

據了解，已成立5年的樂樂茶在全中國門店數量僅得72家；至於中國大陸連鎖茶飲品牌喜茶的門店數量早已突破800家。

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記者：張以正