【跨境理財通】中銀：已申請開展理財通業務　有信心成為首批見證開戶試點銀行

▲ （左起）中銀香港個人金融及財富管理部總經理陳文、個人數字金融產品部副總經理周國昌。

「跨境理財通」細則上周出爐，理財通最快10月中正式啟動。3間發鈔行當中，中銀香港 （02388） 率先宣布已經遞交開展理財通業務的申請，有信心成為首批推出理財通服務的港銀，初期會上架約100隻產品，若港人「北向通」見證開戶可以在啟動前正式落實，有信心同時可以成為首批提供相關服務的試點銀行。中銀香港今日收報24.5元，升1%或0.25元，成交3.64億元。

中銀個人數字金融產品部副總經理周國昌預期，理財通可以帶動未來2年的中高端客戶達到雙位數增長，相信是重要的業務增長來源。

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中銀香港個人金融及財富管理部總經理陳文表示，已經選定集團內的中國銀行 （03988） 廣東及深圳分行達為內地合作銀行，集團總計在大灣區內共有超過1,000個網點及3萬名員工，是大灣區內網點最多的銀行。

理財通細則目前並未容許未持合資格人民幣賬戶的港人遙距開戶。陳文指，若港人本身已持有內地銀行的I類或II類戶口，即毋須親身到內地銀行開戶，便可指定以該類戶口為理財通的投資專戶。

內地銀行戶口分3類 持有其中2類戶口的港人毋須北上親身開立理財通戶口｜詳見【下一頁】

中銀香港所提供的「開戶易」服務，是目前唯一的見證開戶試點銀行，提供開立內地II類及III類戶口服務。陳文引述資料指，目前經見證形式開立的內地戶口累計約14萬戶。

中銀：今年首7個月人民幣基金銷售按年大升7成

周國昌補充，已準備過百隻產品供南向客戶購買，包括外匯存款、債券及基金產品。

港人北上投資方面，周國昌稱，近年客戶對人民幣資產的投資需求大增，單計今年首7個月該行的人民幣基金銷售金額按年上升70%，而人民幣相關的外匯兌換就增加30%。他續指，目前內地低至中風險（R3或以下）產品的回報約4至5厘，相信有一定吸引力。

陳文續指，在目前1000名的前線銷售人員基礎上，再在全港191間分行中，超過50間提供跨境服務的分行設立跨境理財專員。

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