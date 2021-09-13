【新股IPO】內地醫療器械公司上海捍宇醫療通過上市聆訊　去年虧損擴大1.7倍

▲ 內地醫療器械公司上海捍宇醫療通過上市聆訊 去年虧損擴大1.7倍

內地醫療器械公司上海捍宇醫療科技通過聯交所上市聆訊。聯席保薦人為中金及花旗。上海捍宇醫療科技仍錄得虧損，去年虧損1.3億元（人民幣，下同），較2019年擴大1.7倍，值得注意是，公司去年起才錄得收入，期內錄49萬元。

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上海捍宇醫療科技專注於結構性心臟病領域的創新醫療器械的研發及商業化，尤其是中國的經導管二尖瓣（TMV）市場。

公司的核心產品為TMVr產品－ValveClamp。據初步招股書指，該產品有望成為首款即將商業化的國內開發的TMV器械。而目前，全球僅有7款TMV修復及置換產品獲得認證。

公司預期，在至少未來幾年經營開支會增加，因需要進一步進行臨床前研 究、繼續進行在研產品的臨床開發、就在研產品尋求監管批准及製造在研產品，以及 增聘必要人員以經營業務。同時，公司預期於不久的將來繼續產生淨虧損。

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編輯：袁諾曦



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