【電子商貿】逾75%受訪者相信 KOL　帶動電子商貿新消費模式

▲ VS MEDIA表示，逾半受訪者稱網上購物佔的消費比例較疫情前平均增加近四成。（陳國峰攝）

新冠疫情改變了人們的消費模式，互聯網及網上購物更進一步地融入生活，令電子商貿發展日益蓬勃。根據VS MEDIA對香港市民疫情下的消費模式進行的調查，發現逾七成半受訪者相信關鍵意見領袖（Key Opinion Leader），亦即是俗稱的「KOL」，他們所推薦的產品或服務，調查預計KOL將在後疫情時代繼續發揮影響力，帶動社交電商新消費模式的發展。

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VS MEDIA表示，逾半受訪者稱網上購物佔的消費比例較疫情前平均增加近四成，港人每月平均用於網上購物的消費金額達港元2,673，同時亦更留意網上其他用戶對相關產品或網店的評語及體驗。當中，超過九成半受訪者表示會對KOL所介紹的產品或服務感興趣，以餐廳及美食推介居首位。最多女性對美容化妝產品或服務最感興趣，通訊及電子產品則較受男性歡迎。

在電子商貿發展愈發成熟之際，「直播帶貨」這種銷售模式亦應運而生。超過八成受訪者表示，曾經觀看直播帶貨節目，並認為「限時折扣及促銷優惠」、「產品示範有助消費者了解產品」、「限量搶購」、「能準確説明產品賣點」及「提供實用的產品資訊」等原因是這種銷售模式最為吸引之處，調查中更有超過四成受訪者曾經在直播節目中進行購物。

另一方面，六成半受訪者憧憬以個人興趣或技能發展成為KOL，認為職業自由度高、有較大靈活性，同時可賺取可觀的收入。雖然如此，近七成港人卻不太清楚成為KOL需要具備哪些條件和拍攝資源，亦有75%的市民認同若有公司可提供拍攝、製作的一站式支援，他們的興趣會較大。

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記者：李智美